Сантехніка – одна із найдорожчих деталей в інтер'єрі, інколи саме вона створює неповторну атмосферу у санвузлі чи кухні. Через немаленький вибір продукції складно визначитися, щоб і через 5-10 років вона виглядала стильною та була надійною. Дізнавайтеся про найсвіжіші тренди у сантехніці у нашому матеріалі.