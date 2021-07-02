Плитка у ванній завдає настрій інтер'єру. І щоб він не розвіявся за перші місяці експлуатації, слід обрати довговічні варіанти, які залишатимуться актуальними й в наступні роки.

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Керамічна великоформатна плитка . Дизайнери люблять великі плити, які зменшують кількість швів.

. Дизайнери люблять великі плити, які зменшують кількість швів. Плитка "під дерево". На відміну від натурального матеріалу, його керамічний чи керамогранітний замінник не піддається впливу вологи, не чутливий до агресивних мийних засобів та відрізняється нижчою ціною.

На відміну від натурального матеріалу, його керамічний чи керамогранітний замінник не піддається впливу вологи, не чутливий до агресивних мийних засобів та відрізняється нижчою ціною. Фактурна плитка. Функціональна та естетична – така плитка допоможе уникнути падінь на слизьких поверхнях ванни.

Ось кілька стильних варіантів, які ви можете використати у своїй квартирі.

Габаритна плитка



Габаритна плитка / Фото Openhouse

Завдяки меншій кількості (або відсутності) ліній затирки, великогабаритна плитка робить ванну кімнату значно елегантнішою та сучасною. Приємним бонусом є й те, що її значно легше чистити, що економить час на прибирані.

Дерев'яна плитка



Під дерев'яним покриттям прихована суміш "композиту" / Фото Pinterest

Від підлог до душових – плитка, яка імітує дерево, сьогодні на піку популярності. Використання натуральних елементів в дизайні ванної кімнати – чудовий спосіб зробити ваш простір спокійнішим, а плитка "під дерево", допоможе зробити це без додаткових витрат грошей. Крім цього, завдяки міцності матеріалу, встановлене покриття з вами надовго.

Дрібна фактурна плитка



Фактурна плитка в ванній / Фото Pinterest

Душова – вологе та слизьке місце, через що тут трапляються падіння, які можуть призвести до забоїв та навіть травм. Подумайте про свою безпеку і виберіть фактурну плитку. Дрібне покриття у зоні душової допоможе вам уникнути травматизації, а її стильний вигляд зробить ванну більш динамічною.

Біле на білому



Біла плитка у ванній / Фото Pinterest

Якщо ідея кольорової плитки не здається вам привабливою, створіть ванну в класичному стилі. Ви не зможете помилитися, обираючи білу плитку для ванної кімнати, оскільки це вічна класика, яка не втрачає актуальності впродовж багатьох десятиліть.

Дрібна плитка для невеликого простору



Дрібна плитка у ванній / Фото Apartmenttherapy

Для невеличких ванн дизайнери рекомендують використання дрібної плитки. Таким чином ви не перенавантажите душову та простір біля умивальника.

Безшовна ванна



Безшовна ванна / Фото Elonahome

Великі плити вирізають відповідно до розмірів підлоги та стін, й монтуються таким чином, щоб у просторі були відсутні з'єднувальні шви. Варіант ідеальний для просторих ванних кімнат, де особливо важливе дотримання чистоти та порядку.

Керамограніт для ванн



Керамограніт для ванн / Фото Pinterest

Плитка з керамограніту не вимагає особливого догляду та полірування, яке рекомендується для чистки більш вибагливих матеріалів.

Чорно-біла плитка



Чорно-біла ванна / Фото Pinterest

Ще один класичний варіант для тих, хто боїться облаштовувати ванну виключно у білому кольорі. Простота – це головне у цьому дизайні, утім, він не є нудним. Ваше око затримується на цікавих деталях, що робить чорно-білі дизайни вічними.

Використовуйте плитку, щоб створити акцент



Яскрава плитка / Фото Pinterest

Ви не можете одночасно роздивлятися велику кількість речей, тому дизайнери радять сфокусуватися на одній точці. Сьогодні таким акцентом часто виступає негабаритний душ, виділений яскравою плиткою.

Сіра ванна



Варіант сірої ванни / Фото Сdn

Сірі тони ванни наближують її дизайн до SPA-салонів. Обираючи таку гаму, ви отримуєте гарантію, що дизайн вашої ванної залишиться актуальним впродовж багатьох років.

Мармур



Мармурова плитка / Фото Pinterest

Плитка з характерними прожилками мармуру залишається в трендах. Це хороший вибір для тих, хто не боїться експериментувати та любить вишуканий і гучний дизайн.

Ніжна плитка для ванни



Рожева плитка для ванної кімнати / Фото Pinterest

Нове покоління дизайнерів любить створювати ніжні ванні кімнати, використовуючи рожеву плитку замість яскраво-білої.