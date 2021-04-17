Якою повинна бути ідеальна кухня: поради дизайнерів у фото

Кухня – це місце, де ми готуємо їжу, зберігаємо її, проводимо час за сніданком чи вечерею. Комфорт та естетичність цього простору дуже важливі. Якщо ви плануєте створити для себе ергономічну та стильну кухню, то цей матеріал саме для вас.

Порадами, що допоможуть створити ідеальну кухню, поділилися у своєму профілі в інстаграм tomkin_design. Кухня повинна бути зручною, практично, красивою, безпечною, місткою.

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Перш за все вам потрібно розібратися із такими питаннями:

Визначити для себе, яке місце у вашому житті займає кухня?

Скільки ви проводите там часу?

Часто готуєте чи ні?

Чи готуєте разом з сім'єю, або хтось один?

Який технікою користуєтеся?

Щоб при встановленні кухні не виявилося, що не передбачили необхідної розетки для холодильника чи духової печі, потрібно заздалегідь продумати розміщення розеток згідно з розміщенням техніки на кухні.

Розміщення необхідних розеток і вимикачів для кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Виходячи з такого невеликого технічного завдання, ви можете продумати ідеальну кухню себе!

Уявіть, що ви прийшли додому, принесли продукти. Куди їх поставити? Потім змоделюємо процес готування: беремо потрібне з холодильника – миємо – готуємо – смажимо/ варимо – подаємо до столу.

Робочий трикутник на кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Важливо зберегти ергономіку кухні. Якщо вам дуже хочеться розмістити кухонний острів, проте немає достатньої площі для цього, тоді варто розглянути альтернативу – барну стійку, наприклад.

Ергономіка меблювання кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Надайте перевагу висувним шухлядам, особливо, якщо у вас невелика площа кухні.

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

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Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Навіть незначні деталі на кухні можуть спростити процес приготування їжі.