Порадами, що допоможуть створити ідеальну кухню, поділилися у своєму профілі в інстаграм tomkin_design. Кухня повинна бути зручною, практично, красивою, безпечною, місткою.

Корисно Чи варто об'єднувати кухню та вітальню: плюси та мінуси з фотоприкладами

Перш за все вам потрібно розібратися із такими питаннями:

  • Визначити для себе, яке місце у вашому житті займає кухня?
  • Скільки ви проводите там часу?
  • Часто готуєте чи ні?
  • Чи готуєте разом з сім'єю, або хтось один?
  • Який технікою користуєтеся?

Щоб при встановленні кухні не виявилося, що не передбачили необхідної розетки для холодильника чи духової печі, потрібно заздалегідь продумати розміщення розеток згідно з розміщенням техніки на кухні.

розетки для кухні

Розміщення необхідних розеток і вимикачів для кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Виходячи з такого невеликого технічного завдання, ви можете продумати ідеальну кухню себе!

Уявіть, що ви прийшли додому, принесли продукти. Куди їх поставити? Потім змоделюємо процес готування: беремо потрібне з холодильника – миємо – готуємо – смажимо/ варимо – подаємо до столу.

робочий трикутник

Робочий трикутник на кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Важливо зберегти ергономіку кухні. Якщо вам дуже хочеться розмістити кухонний острів, проте немає достатньої площі для цього, тоді варто розглянути альтернативу – барну стійку, наприклад.

ергономіка кухні

Ергономіка меблювання кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Надайте перевагу висувним шухлядам, особливо, якщо у вас невелика площа кухні.

шухляди для кухні

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

ідеальна кухня

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

ідеальна кухня

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

ідеальна кухня

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Вам сподобається Як правильно облаштувати маленьку вітальню: поради дизайнера

ідеальна кухня

Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design

Навіть незначні деталі на кухні можуть спростити процес приготування їжі.