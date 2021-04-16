Порадами, що допоможуть створити ідеальну кухню, поділилися у своєму профілі в інстаграм tomkin_design. Кухня повинна бути зручною, практично, красивою, безпечною, місткою.
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Перш за все вам потрібно розібратися із такими питаннями:
- Визначити для себе, яке місце у вашому житті займає кухня?
- Скільки ви проводите там часу?
- Часто готуєте чи ні?
- Чи готуєте разом з сім'єю, або хтось один?
- Який технікою користуєтеся?
Щоб при встановленні кухні не виявилося, що не передбачили необхідної розетки для холодильника чи духової печі, потрібно заздалегідь продумати розміщення розеток згідно з розміщенням техніки на кухні.
Розміщення необхідних розеток і вимикачів для кухні / Фото інстаграм tomkin_design
Виходячи з такого невеликого технічного завдання, ви можете продумати ідеальну кухню себе!
Уявіть, що ви прийшли додому, принесли продукти. Куди їх поставити? Потім змоделюємо процес готування: беремо потрібне з холодильника – миємо – готуємо – смажимо/ варимо – подаємо до столу.
Робочий трикутник на кухні / Фото інстаграм tomkin_design
Важливо зберегти ергономіку кухні. Якщо вам дуже хочеться розмістити кухонний острів, проте немає достатньої площі для цього, тоді варто розглянути альтернативу – барну стійку, наприклад.
Ергономіка меблювання кухні / Фото інстаграм tomkin_design
Надайте перевагу висувним шухлядам, особливо, якщо у вас невелика площа кухні.
Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design
Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design
Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design
Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design
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Наповнення кухні / Фото інстаграм tomkin_design
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