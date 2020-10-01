Майя Баклан – дизайнерка студії "Неєвроремонт". Процес втілення ідей для власного житла виявився досить довгим і непростим. Ремонт у помешканні тривав понад рік. Для того, щоб зробити комфортне житло для двох дорослих і двох дітей, з'єднали однокімнатну і трикімнатну квартири.

Проєкт власної квартири виявився найскладнішим для київської дизайнерки Майї Баклан, розповідає Djournal.

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Репродукція "Танцю" Матісса на стіні у вітальні / Фото Djournal

Однушка зрештою перетворилася на простору кухню-вітальню. Загальна площа квартири – 125 квадратних метрів. Тут достатньо місця для подружжя, двох доньок і кота.

Одним із найдовших періодів ремонту стало створення звукоізоляції. Усім відомо, що в більшості нових будинків між квартирами сусідів чути буквально все.

Родина дизайнерки хотіла позбутися такого ефекту. Для цього у квартирі знесли усі стіни й зняли бетонну стяжку, щоб замінити її на нову, звукоізоляційну.

У приміщенні не дуже висока стеля, а тому нанести новий шар стяжки на стару було неможливо – це вкрало б простір.



У спальні змішано кілька різних стилів та епох / Фото Djournal

В оселі незвичайне планування, адже її переробили повністю під потреби сім’ї. У дитячій і батьківській спальнях є окремі ванні кімнати.

Родзинкою стала окрема бібліотека з вініловим програвачем і затишним кріслом для читання. Книги люблять усі в родині. Для того, щоб насолоджуватися ними вповні, у спальнях вирішили не ставити телевізори.



Окреме добре освітлене місце для читання / Фото Djournal

Тому телеекран тут тільки один – у вітальні. Його використовують як домашній кінотеатр.

Спершу планувалося створити дві дитячих кімнати для доньок, але тимчасово від цієї ідеї відмовилися. Дівчатка мають різницю у віці усього 2,5 роки, тому поки мешкають разом. Пізніше одна з них переїде до гостьової кімнати. А поки там може жити няня, коли батьки у від'їзді



У дитячій кімнаті багато уваги приділили деталям / Фото Djournal

У квартирі чимало меблів з різних країн – їх придбання зайняло багато часу. Усі речі в домі господиня називає "зворушливими".

Вони дуже привабливі тактильно: наприклад, диван у вітальні нагадує бабусин твідовий жакет. Крісло Little Petra від & tradition нагадує м’яку овечу шубку, а люстра з кристалів легенько дзвенить, коли з вікна дує вітер.



М'яке крісло нагадує овечку / Фото Djournal

Інтер'єрні рішення досить еклектичні й поєднують різні країни й епохи.

Коридор зробили контрастним, в дусі конструктивізму. Синій і помаранчевий в інтер'єрі нагадують радянську коробку з пластиліном: там були такі ж базові кольори.



Контрастний коридор справляє перше враження від квартири / Фото Djournal

Вікна до підлоги у вітальні й стіни фісташкового кольору – відлуння французького стилю. Малюнки на стінах і дверях, а також крісло в стилі 60-х – "привіт" із комунальних квартир.

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Тут змішана класика кухонних меблів, народний український килим ручної роботи, різноманітні бренди й масмаркет. Однак інтер'єр квартири виглядає надзвичайно органічно і затишно.

Більше фото квартири дизайнерки дивіться тут:

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