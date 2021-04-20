Яким має бути інтер'єр дитячої: три найголовніших поради від дизайнерів

Щоб дитяча кімната залишалася актуальною тривалий час і могла підлаштовуватися під будь-який вік дитини, необхідно слідувати кільком важливим правилам. Читайте подробиці у нашому матеріалі.

Якщо у вас "поповнення" тільки у планах, то дитяча кімната може слугувати гостьовою спальнею. Проте, щоб у майбутньому дитині було комфортно перебувати у ній важливо під час ремонту врахувати декілька нюансів.

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1.

Найкраще обрати класичні та спокійні кольори. Поки дитина росте, її вподобання будуть змінюватись, проте кімната залишиться актуальною. Не рекомендуємо обирати фотошпалери із зображеннями мультгероїв, замість них можна оздобити стіни постерами чи картинами з улюбленими героями. Так дитина зможе завжди сама обирати, що буде висіти у неї на стіні.

Дерев'яні панелі на стінах теж завжди будуть актуальним та екологічним рішенням / Фото інстаграм antonov.design

2.

Дитяча має бути поділеною на зони: для відпочинку, роботи та ігор. Влаштуйте особистий простір так, щоб дитині було комфортно як наодинці, так і з друзями. Можна поставити у кутку зручні крісла-мішки, подушки на підвіконні, або ж просто м'який килим.

Зонування дитячої кімнати дуже важливе / Фото інстаграм antonov.design

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3.

Гарне освітлення дуже важливе. Не забувайте, що дитина у своїй кімнаті буде вчитись. Якісне світло вдома не псує зір, покращує настрій та створює затишну атмосферу. Підлітки полюбляють кольорове освітлення, ви можете використати RBG підсвітку, або ж просто передбачити розетку для гірлянд.

Додатковим світлом для робочого місця може бути, як настільна лампа, так і підвісні світильники / Фото інстаграм antonov.design