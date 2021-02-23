Якщо ви відвідуєте кафе й ресторани, то знаєте, що у хороших закладах важливе не тільки меню. Інтер'єр, освітлення й комфорт відвідувачів грають величезну роль у сприйнятті ресторану.

Хороше враження від ресторану – це основна причина того, що відвідувачі повертатимуться знову. Таке враження формує не тільки смачна їжа, а й інтер'єр. Розповідаємо про 5 ознак ідеального ресторану.

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Диференціація

Хороший дизайн повинен формувати у користувача певний досвід. Навіть у найменших кафе чи ресторанах інтер'єр має вирізнятися і бути унікальним.

Це допоможе відділитися від інших, привернути увагу людей і сформувати стійкий інтерес до свого закладу.



Інтер'єр – те, що запам'ятовують гості / Фото cf.ua

Комфорт

Жодна концепція не працює, якщо відвідувачі не відчувають комфорту. Гості повинні мати достатньо простору. Важливо, щоб відвідувати ресторан або кафе могли люди з інвалідністю і батьки з дитячими візочками. Тоді він буде справді комфортним і відкритим для всіх

Якісні меблі

Жоден клієнт не захоче сидіти за зношеними, хиткими столами або на незручних стільцях. Тим паче якщо об ці меблі можна порвати чи забруднити одяг.

Подбайте про комфорт. Навіть старі меблі можна реставрувати, фарбувати й лакувати, і зробити з них зручні та безпечні.



Хороший дизайн формує у відвідувачів приємний досвід / Фото UrDesign

Ідеальний баланс природного та штучного освітлення

В інтер'єрі закладу потрібно старатися максимально використати денне світло, щоб гості могли з легкістю читати меню. Навіть якщо концепція закладу передбачає темну і таємничу атмосферу, рівень освітлення усе одно має бути комфортним для вживання їжі та прочитання переліку страв.

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Ретельно підібрана кольорова палітра

У хороших ресторанах кольори підібрані не тільки в залежності від побажань власника. Кольорова гама може викликати різні емоції, бажання чи небажання вживати їжу тощо. Усе це потрібно враховувати в дизайні ресторанів і кафе.

Наприклад, ресторани швидкого харчування часто використовують у своїх інтер'єрах жовтий і червоний кольори. Це стимулює апетит і бажання динамічно вживати їжу.