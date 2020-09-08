Компанія із виробництва фарб Dulux представила землисто-бежевий відтінок під назвою Brave Ground,як свій колір року на 2021 рік. Dulux визначились з відтінком після кількох місяців роботи з фарбовою компанією AkzoNobel, а також склали список прогнозів та тенденцій на наступний рік.

Brave Ground обрали, як простий відтінок, який відображає "силу, яку ми можемо витягнути з природи, наше зростаюче бажання більше пристосовуватися до планети і дивлячись у майбутнє" – особливо у світі, який досі має справу з проблемами коронавірусної кризи, пише Deezen.

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Dulux визначився з відтінком після місяців роботи з фарбовою компанією AkzoNobel, а також склали список прогнозів та тенденцій у фахівців з дизайну, редакторів та архітекторів з усього світу.

В результаті глобальної пандемії пріоритети багатьох людей суттєво змінюються, щоб набагато більше зосередитись на своєму добробуті,

– пояснила креативна директорка Dulux UK Маріанна Шиллінгфорд.

Дизайнери зазначають, що ми пережили найневизначеніші часи, тому зрозуміло, що ми бачимо обнадійливі природні тони, які можна використати для створення спокою, необхідного людям.



Дизайнери вирішили, що цей колір заспокоюватиме / Фото Deezen

Окрім того, що він пропонує відчуття спокою, Brave Ground також призначений для того, щоб бути універсальним кольором, який можна застосовувати до різних дизайнів.