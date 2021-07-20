Сучасні двері виготовляються з різноманітних матеріалів й обладнуються різними механізмами. Відтак, пошук відповідного варіанту не стане проблемою.

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Які міжкімнатні двері обрати: матеріал

Зазвичай двері виробляють з деревини та похідних – ДСП, ДВП, МДФ. Найкращим вважається масив – цілісна деревина, але при обмеженому бюджеті його може замінити МДФ з різним покриттям, наприклад, шпоном з елітних порід деревини. Такі двері будуть легкими, міцними та нічим не відрізнятимуться від важких дверей з цільної деревини.



Приховані розсувні двері з дерева / Фото Trendir

Двері зі скла – найдекоративніший варіант. Для них застосовують загартоване безпечне скло, інколи – з вітражами чи малюнками. Такі двері розширюють простір та роблять кімнату світлішою. Це особливо доречно, якщо в приміщенні мінімум джерел природного світла.



Скляні розсувні двері / Фото Trendir

Окрім цього, ринок пропонує двері з ПВХ-профілю та алюмінієвого профілю. Вони зберігають красивий зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. Алюмінієві двері також міцні, крім того, вони відрізняються вогнестійкістю та теплоізоляцією.



Які міжкімнатні двері обрати / Фото Trendir



Двері з матовим покриттям у вітальню / Фото Trendir

Комбіновані двері виготовляють з кількох перерахованих вище матеріалів. Для дверного каркаса використовують деревину, наноситься пластикове покриття, а в основу закладено термооброблену деревину із загартованим склом.



Двері прихованого типу / Фото Trendir



Мінімалістичні двері для офісу / Trendir



Білі двері для інтер'єрів в стилі хай-тек / Фото Trendir

Який варіант підходить саме вам, залежить від призначення дверей та кімнат, які вони між собою з'єднують.

На що орієнтуватися, обираючи дизайн

Згідно з традиційною схемою, колір дверей повинен відповідати покриттю підлоги чи меблів. Але в сучасних варіантах часто двері є продовженням стіни. Це допомагає зменшити кількість акцентних елементів у приміщенні.



Спробуйте об'єднати ніші та міжкімнатні переходи однаковими дверима / Фото Trendir



Розсувні двері зі скла для класичного інтер'єру / Фото Trendir

Двері в інтер'єрі квартири повинні органічно вписуватися в загальну дизайн-концепцію. При цьому важливе не тільки візуальне сприйняття, але і функціональне значення.



Розсувні масивні двері / Фото Trendir



Міжкімнатні обертові двері з прихованим механізмом / Фото Trendir

У спальні варто відмовитися від дверей яскравих кольорів, зупинивши вибір на нейтральних тонах. Двері в кімнату для відпочинку краще вибирати суцільні, оскільки скло може стати провідником небажаного світла з інших кімнат.



Двері, які виконують функцію домашньої бібліотеки / Фото Trendir



Оригінальні дерев'яні двері для скандинавського стилю / Фото Trendir

Вибираючи двері для кухні, ванної кімнати та санвузла, звертайте увагу не стільки на дизайн, скільки на вологостійкість матеріалу.



Стильні скляні двері / Фото Trendir

Двері, виготовлені зі скла, дозволяють світлу краще проникати в приміщення. Такий варіант буде доречний в кухні і вітальні.



Делікатні міжкімнатні двері / Фото Trendir



Двері-купе між кухнею та вітальнею / Фото Trendir



Двері для мінімалістичних приміщень / Фото Trendir



Класичні розсувні двері в кухні / Фото Trendir



Комбіновані двері зі склом різних відтінків / Фото Trendir



Вишукані двері / Фото Trendir



Двері, які доповнюють інтер'єр / Фото Trendir