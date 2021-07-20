Сучасні двері виготовляються з різноманітних матеріалів й обладнуються різними механізмами. Відтак, пошук відповідного варіанту не стане проблемою.

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Які міжкімнатні двері обрати: матеріал

Зазвичай двері виробляють з деревини та похідних – ДСП, ДВП, МДФ. Найкращим вважається масив – цілісна деревина, але при обмеженому бюджеті його може замінити МДФ з різним покриттям, наприклад, шпоном з елітних порід деревини. Такі двері будуть легкими, міцними та нічим не відрізнятимуться від важких дверей з цільної деревини.

Приховані розсувні двері з дерева
Приховані розсувні двері з дерева / Фото Trendir

Двері зі скла – найдекоративніший варіант. Для них застосовують загартоване безпечне скло, інколи – з вітражами чи малюнками. Такі двері розширюють простір та роблять кімнату світлішою. Це особливо доречно, якщо в приміщенні мінімум джерел природного світла.

Скляні розсувні двері
Скляні розсувні двері / Фото Trendir

Окрім цього, ринок пропонує двері з ПВХ-профілю та алюмінієвого профілю. Вони зберігають красивий зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. Алюмінієві двері також міцні, крім того, вони відрізняються вогнестійкістю та теплоізоляцією.

Які міжкімнатні двері обрати
Які міжкімнатні двері обрати / Фото Trendir

Які міжкімнатні двері обрати
Двері з матовим покриттям у вітальню / Фото Trendir

Комбіновані двері виготовляють з кількох перерахованих вище матеріалів. Для дверного каркаса використовують деревину, наноситься пластикове покриття, а в основу закладено термооброблену деревину із загартованим склом.

Двері прихованого типу
Двері прихованого типу / Фото Trendir

Які міжкімнатні двері обрати
Мінімалістичні двері для офісу / Trendir

Які міжкімнатні двері обрати
Білі двері для інтер'єрів в стилі хай-тек / Фото Trendir

Який варіант підходить саме вам, залежить від призначення дверей та кімнат, які вони між собою з'єднують.

На що орієнтуватися, обираючи дизайн

Згідно з традиційною схемою, колір дверей повинен відповідати покриттю підлоги чи меблів. Але в сучасних варіантах часто двері є продовженням стіни. Це допомагає зменшити кількість акцентних елементів у приміщенні.

Які міжкімнатні двері обрати
Спробуйте об'єднати ніші та міжкімнатні переходи однаковими дверима / Фото Trendir

Які міжкімнатні двері обрати
Розсувні двері зі скла для класичного інтер'єру / Фото Trendir

Двері в інтер'єрі квартири повинні органічно вписуватися в загальну дизайн-концепцію. При цьому важливе не тільки візуальне сприйняття, але і функціональне значення.

Які міжкімнатні двері обрати
Розсувні масивні двері / Фото Trendir

Які міжкімнатні двері обрати
Міжкімнатні обертові двері з прихованим механізмом / Фото Trendir

У спальні варто відмовитися від дверей яскравих кольорів, зупинивши вибір на нейтральних тонах. Двері в кімнату для відпочинку краще вибирати суцільні, оскільки скло може стати провідником небажаного світла з інших кімнат.

Двері, які виконують функцію домашньої бібліотеки
Двері, які виконують функцію домашньої бібліотеки / Фото Trendir


Оригінальні дерев'яні двері для скандинавського стилю / Фото Trendir

Вибираючи двері для кухні, ванної кімнати та санвузла, звертайте увагу не стільки на дизайн, скільки на вологостійкість матеріалу.

Стильні скляні двері
Стильні скляні двері / Фото Trendir

Двері, виготовлені зі скла, дозволяють світлу краще проникати в приміщення. Такий варіант буде доречний в кухні і вітальні.

Делікатні міжкімнатні двері
Делікатні міжкімнатні двері / Фото Trendir


Двері-купе між кухнею та вітальнею / Фото Trendir

Двері для мінімалістичних приміщень
Двері для мінімалістичних приміщень / Фото Trendir

Класичні розсувні двері в кухні
Класичні розсувні двері в кухні / Фото Trendir

Комбіновані двері зі склом різних відтінків
Комбіновані двері зі склом різних відтінків / Фото Trendir

Вишукані двері
Вишукані двері / Фото Trendir


Двері, які доповнюють інтер'єр / Фото Trendir