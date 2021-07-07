Які кухонні меблі обрати: фотопідбірка сучасних варіантів

Сучасні кухонні меблі легко інтегруються як у просторих, так й у невеличких приміщеннях для приготування їжі. Ринок представляє запаморочливо великий асортимент дизайнів, кольорів та матеріалів. Але головне, на що ви повинні звернути увагу – практичність кожної деталі.

Від мінімалістського дерева до нержавіючої сталі та чистого скла – сучасні шафи для зберігання дивують формами та кількістю місць для зберігання. Обираючи один із таких варіантів, ви можете бути впевненими, що на кухні поміститься усе необхідне, а приготування їжі перетвориться на легкий та приємний процес.

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Кухня з дерева

Дерево залишається найпопулярнішим матеріалом. І це не дивно. Дерев'яні шафи легко ремонтуються, фарбуються й через це служать своїм власникам не один десяток років.



Кухня у французькому стилі / Фото Trendir

Ця традиційна кухня у французькому стилі використовує білий колір, який візуально збільшує простір. Мармуровий острівець з дерев'яною стільницею створює окремий стіл для сніданку. Світлі шафи практично не помітні на білих стінах. Попри свою непомітність, вони здатні приховати усю техніку та посуд.

Всупереч французькому стилю, шафи дуже мінімалістичні та виразно демонструють сучасний підхід до дизайну.



Стильна чорно-біла кухня / Фото Trendir

Чорно-біла кухонна шафа простягається від підлоги до стелі. Вона займає всю стіну, а білий кухонний острів контрастує з корпусом, в якому вбудовані ящики для зберігання і плита для приготування їжі.



Чорна кухонна шафа / Фото Trendir

Масивні монокухні – виразний новий тренд нашого часу. Balancing Home від Luigi Rosselli Architects відрізняється мінімалістськими шафами, які займають 2 стіни кімнати та вміщують духовку, плиту, умивальник і холодильник.

Утримувати таку кухню в чистоті і бездоганності досить легко. Шафи складають основну частину дизайну, тож додаткові меблі чи декор не потрібні.



Сучасна кухня в нейтральних тонах / Фото Trendir

Сучасна кухня розділена на два блоки: шафу для зберігання з вмонтованою габаритною технікою та кухонний острів з рукомийником та зоною для обідів.



Мінімалістична дизайнерська кухня / Фото Trendir

Витяжка над індукційно плитою – єдине, що вибивається зі загального дизайнерського ансамблю. Фартух оброблений тим же матеріалом, що і кухонний острів. Шафи приховують усю дрібну техніку та громіздкі каструлі. Духовки не псують відчуття завершеності, адже їх підбирали спеціально в тон світлих фасадів.



Чорна глянцева кухня / Фото Trendir

Натуральне дерево поєднується із чорним глянцем, що й створює відчуття сучасної розкоші. L-подібна поверхня пропонує багато місця для приготування їжі, а відкриті полички дають простір для зберігання декоративних речей.



Округлі форми на кухні / Фото Trendir

Завдяки заокругленим кутам та скульптурній основі стільниці, кухня виглядає футуристичною та навіть химерною. Але її незвичність на повну компенсує кількість висувних шухляд та простір для зберігання всього необхідного.

Скло на кухні

Скло може бути не найпрактичнішим кухонним матеріалом, але його теж використовують в сучасному дизайні.



Кухня зі склом / Фото Trendir

Ця кухня може похвалитися незвичним корпусом. Скляна фурнітура відбиває поверхню столу та візуально розширює простір.

Металічні кухонні шафи

Індустріально, сурові та холодні кухні мають багато практичних переваг.



Кухонний гарнітур, який приховує техніку / Фото Trendir

Надійні механізми заслінки допомагають приховати раковину і плиту. У відкритому стані кухонна стінка пропонує робочу поверхню, вбудоване освітлення та полиці для посуду.



Кухня зі сталевими елементами / Фото Trendir

Брутальна естетика виглядає абсолютно унікально, але в цій кухні вона виявилася доречною.



Модульні шафи Salinas / Фото Trendir

Прості модульні шафи обладнані спеціальними "траншеями", які дозволяють заховати всі електричні дроти та упорядкувати простір.