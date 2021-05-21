Які карнизи найкраще обрати для дому: корисні поради від дизайнерів з фотоприкладами

Якщо ви давненько робили ремонт у своїй оселі, то питання, як стильно оформити вікно та які карнизи обрати, у вас точно виникало. Розповідаємо у матеріалі на, що варто звернути увагу, а що вже не є актуальним.

У сучасних інтер'єрах найкраще приховати усі комунікаційні вузли та не перевантажувати додатковим декором простір. У своєму інстаграмі a.s.d.e.s.i.g.n розповіли, який карниз обрати, щоб це виглядало стильно та мінімалістично.

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Якщо подумати про розміщення карнизу ще на початку монтажних робіт, то ідеальним варіантом буде зробити стельову нішу під карниз 7-10 сантиметрів на один шар тканини. Стельове кріплення карнизу – якщо всі стельові роботи вже зроблені, то цей варіант буде ідеальним. Гарно збільшує висоту стелі та вікна. Можна використати й карниз "штанга", але в певному стилі інтер'єру: скандинавському, балійському, або вже багатьом знайомого провансу.

Ніша для гардин із підсвіткою створить романтичну атмосферу ввечері / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Стельове кріплення часто застосовують із натяжними стелями / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Поєднуйте колір штанги з іншими металевими деталями, наприклад, ніжками столу чи дверними ручками / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

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Важливі моменти:

Карниз краще використовувати металевий, а ніж пластиковий , тоді штора буде краще пересуватись.

, тоді штора буде краще пересуватись. Враховуйте та залишайте відстань між меблями та стіною , щоб штора надалі не заважала.

, щоб штора надалі не заважала. Карниз і штору робіть від стіни до стіни , тоді візуально кімната буде виглядати ширшою.

, тоді візуально кімната буде виглядати ширшою. Враховуйте товщину радіатора і довжину підвіконня , щоб штора не чіпляла їх.

, щоб штора не чіпляла їх. Гардина для стельового карнизу, повинна бути "посаджена" на стрічку .

. 2 метри тканини на 1 метр карнизу (мінімум).

Так краще НЕ робити. Це одразу здешевлює інтер'єр. Пам'ятайте, головне – деталі! / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Ніша з шторами гармонійно вписалася в інтер'єр / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Велика кількість тканини виглядає дорожче (бо так і є) та стильніше / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n