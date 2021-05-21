У сучасних інтер'єрах найкраще приховати усі комунікаційні вузли та не перевантажувати додатковим декором простір. У своєму інстаграмі a.s.d.e.s.i.g.n розповіли, який карниз обрати, щоб це виглядало стильно та мінімалістично.
До теми На чому можна зекономити при ремонті: поради дизайнера
- Якщо подумати про розміщення карнизу ще на початку монтажних робіт, то ідеальним варіантом буде зробити стельову нішу під карниз 7-10 сантиметрів на один шар тканини.
- Стельове кріплення карнизу – якщо всі стельові роботи вже зроблені, то цей варіант буде ідеальним. Гарно збільшує висоту стелі та вікна.
- Можна використати й карниз "штанга", але в певному стилі інтер'єру: скандинавському, балійському, або вже багатьом знайомого провансу.
Ніша для гардин із підсвіткою створить романтичну атмосферу ввечері / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Стельове кріплення часто застосовують із натяжними стелями / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Поєднуйте колір штанги з іншими металевими деталями, наприклад, ніжками столу чи дверними ручками / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Корисно Що потрібно знати під час ремонту санвузла: корисні поради з прикладами
Важливі моменти:
- Карниз краще використовувати металевий, а ніж пластиковий, тоді штора буде краще пересуватись.
- Враховуйте та залишайте відстань між меблями та стіною, щоб штора надалі не заважала.
- Карниз і штору робіть від стіни до стіни, тоді візуально кімната буде виглядати ширшою.
- Враховуйте товщину радіатора і довжину підвіконня, щоб штора не чіпляла їх.
- Гардина для стельового карнизу, повинна бути "посаджена" на стрічку.
- 2 метри тканини на 1 метр карнизу (мінімум).
Так краще НЕ робити. Це одразу здешевлює інтер'єр. Пам'ятайте, головне – деталі! / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Ніша з шторами гармонійно вписалася в інтер'єр / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Велика кількість тканини виглядає дорожче (бо так і є) та стильніше / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n