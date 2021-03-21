Енді Воргол та Фріда Кало: які будівлі могли б створити відомі художники – цікаві візуалізації

Італійський художник уявив, які будинки могли б створювати видатні художники. Він придумав чимало химерних будівель різних стилів та форм.

Федеріко Бабіна – художник та архітектор родом з Італії. Зараз митець працює в Іспанії. Федеріко переосмислює мистецтво і змушує подивитися на нього під іншим кутом.

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Художник малює будинки, яких ніколи не було. Він уявляє будівлі, які могли б створити видатні художники світу. Федеріко стверджує, що мистецтво, архітектура й скульптура нерозривно поєднані.

Скульптура схожа на мікроархітектуру, фасад може стати схожим на написане полотно, а будівля може мати форму, яку надає їй рука вмілого скульптора, – розповідає Федеріко Бабіна.

Леонардо Да Вінчі



Художник зводив би химерні споруди / Фото Boredpanda

Фріда Кало



У її уявних будівлях багато кольору / Фото Boredpanda

Енді Воргол



Звісно, тут панував би стиль поп-арт / Фото Boredpanda

Сальвадор Далі



Його будівлі були б досить футуристичними / Фото Boredpanda

Матісс



Плоскі люди тримають будівлі геометричних форм / Фото Boredpanda

Рембрандт



Його будинки були б досить загадковими / Фото Boredpanda

Малевич



Звісно, будівля складається з кубів / Фото Boredpanda

Пікассо



Багато кольорів і форм / Фото Boredpanda

Вінсент ван Гог



Будинок від ван Гога виглядає досить затишним / Фото Boredpanda

Рафаель



Цей художник створював би витончені будинки / Фото Boredpanda

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Дам'єн Герст



Один з найвідоміших сучасних художників міг би робити будинки-інсталяції / Фото Boredpanda