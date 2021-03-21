Енді Воргол та Фріда Кало: які будівлі могли б створити відомі художники – цікаві візуалізації
Італійський художник уявив, які будинки могли б створювати видатні художники. Він придумав чимало химерних будівель різних стилів та форм.
Джерело:Boredpanda
Федеріко Бабіна – художник та архітектор родом з Італії. Зараз митець працює в Іспанії. Федеріко переосмислює мистецтво і змушує подивитися на нього під іншим кутом.
Цікаво Мистецтво у стилі лофт: як виглядає будинок дизайнерів під Києвом
Художник малює будинки, яких ніколи не було. Він уявляє будівлі, які могли б створити видатні художники світу. Федеріко стверджує, що мистецтво, архітектура й скульптура нерозривно поєднані.
Скульптура схожа на мікроархітектуру, фасад може стати схожим на написане полотно, а будівля може мати форму, яку надає їй рука вмілого скульптора, – розповідає Федеріко Бабіна.
Леонардо Да Вінчі
Художник зводив би химерні споруди / Фото Boredpanda
Фріда Кало
У її уявних будівлях багато кольору / Фото Boredpanda
Енді Воргол
Звісно, тут панував би стиль поп-арт / Фото Boredpanda
Сальвадор Далі
Його будівлі були б досить футуристичними / Фото Boredpanda
Матісс
Плоскі люди тримають будівлі геометричних форм / Фото Boredpanda
Рембрандт
Його будинки були б досить загадковими / Фото Boredpanda
Малевич
Звісно, будівля складається з кубів / Фото Boredpanda
Пікассо
Багато кольорів і форм / Фото Boredpanda
Вінсент ван Гог
Будинок від ван Гога виглядає досить затишним / Фото Boredpanda
Рафаель
Цей художник створював би витончені будинки / Фото Boredpanda
До теми Будинок-флешка та дім-снікерс: архітектор малює будівлі у формі побутових предметів
Дам'єн Герст
Один з найвідоміших сучасних художників міг би робити будинки-інсталяції / Фото Boredpanda
Поділитися новиною