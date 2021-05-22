Яке підлогове покриття обрати для дому: поради дизайнерів з прикладами

Підлогове покриття – важлива деталь інтер'єру. Адже, ми безпосередньо контактуємо з ним і важливо, щоб цей матеріал був приємним на дотик, зносостійким і якісним. Читайте у нашому матеріалі про типи підлогових покриттів та обирайте для себе найкраще.
Про те, яке підлогове покриття у вас буде, варто подумати ще до чорнових робіт. Адже, матеріали мають різні характеристики й це однозначно вплине на ваш вибір. Що треба знати перед вибором підлогового покриття розповіли дизайнери a.s.d.e.s.i.g.n.
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1. Кварцвініл
- екоматеріал;
- добре ізолює звук;
- теплий та приємний для ніг матеріал;
- підходить для підлоги з підігрівом (але не є ефективним провідником тепла);
- зносостійкий, вологостійкий;
- може імітувати будь-яку фактуру;
- повинна бути рівна поверхня для укладки.
За таким покриттям легко доглядати й зовнішній вигляд тішить око / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
2. Керамограніт
- висока зносостійкість, вологостійкість;
- великий вибір текстур;
- підходить для підлоги з підігрівом;
- холодний матеріал для ніг.
Ламінат може бути непоганою заміною паркетній дошці. Обирайте із якісним малюнком. / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
3. Ламінат
- стійкий до деформацій;
- не потребує ретельного догляду;
- не ізолює звук;
- не завжди підходить для підлоги з підігрівом (є різні типи).
Ламінат може бути непоганою заміною паркетній дошці. Обирайте із якісним малюнком. / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
4. Паркет
- довговічний матеріал;
- піддається шліфуванню до 10 разів;
- добре ізолює звук;
- приємний, теплий матеріал;
- боїться вологи;
- не підходить для підлоги з підігрівом.
Довговічний та естетичний матеріал / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
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5. Інженерна дошка
- піддається реставруванню;
- підходить для підлоги з підігрівом (але не енергоефективна, бо дерево – поганий провідник тепла), вам обирати, але дизайнери не радять;
- стійка до температур і вологи;
- приємний та теплий матеріал для ніг.
Гарний варіант, якщо ви не плануєте робити теплу підлогу / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
6. Лінолеум
- бюджетний;
- вологостійкий;
- боїться температур;
- не всі види екологічні.
Цей варіант краще використовувати у приміщеннях загального користування / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n