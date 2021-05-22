Яке підлогове покриття обрати для дому: поради дизайнерів з прикладами

22 травня 2021 , 17:22
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Джерело:

Інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Підлогове покриття – важлива деталь інтер'єру. Адже, ми безпосередньо контактуємо з ним і важливо, щоб цей матеріал був приємним на дотик, зносостійким і якісним. Читайте у нашому матеріалі про типи підлогових покриттів та обирайте для себе найкраще.

Про те, яке підлогове покриття у вас буде, варто подумати ще до чорнових робіт. Адже, матеріали мають різні характеристики й це однозначно вплине на ваш вибір. Що треба знати перед вибором підлогового покриття розповіли дизайнери a.s.d.e.s.i.g.n. 

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1. Кварцвініл

  • екоматеріал;
  • добре ізолює звук;
  • теплий та приємний для ніг матеріал;
  • підходить для підлоги з підігрівом (але не є ефективним провідником тепла);
  • зносостійкий, вологостійкий;
  • може імітувати будь-яку фактуру;
  • повинна бути рівна поверхня для укладки.

За таким покриттям легко доглядати й зовнішній вигляд тішить око / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

2. Керамограніт

  • висока зносостійкість, вологостійкість;
  • великий вибір текстур;
  • підходить для підлоги з підігрівом;
  • холодний матеріал для ніг.

Ламінат може бути непоганою заміною паркетній дошці. Обирайте із якісним малюнком. / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

3. Ламінат

  • стійкий до деформацій;
  • не потребує ретельного догляду;
  • не ізолює звук;
  • не завжди підходить для підлоги з підігрівом (є різні типи).

Ламінат може бути непоганою заміною паркетній дошці. Обирайте із якісним малюнком. / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

4. Паркет

  • довговічний матеріал;
  • піддається шліфуванню до 10 разів;
  • добре ізолює звук;
  • приємний, теплий матеріал;
  • боїться вологи;
  • не підходить для підлоги з підігрівом.

Довговічний та естетичний матеріал / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

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5. Інженерна дошка

  • піддається реставруванню;
  • підходить для підлоги з підігрівом (але не енергоефективна, бо дерево – поганий провідник тепла), вам обирати, але дизайнери не радять;
  • стійка до температур і вологи;
  • приємний та теплий матеріал для ніг.

Гарний варіант, якщо ви не плануєте робити теплу підлогу / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

6. Лінолеум

  • бюджетний;
  • вологостійкий;
  • боїться температур;
  • не всі види екологічні.

Цей варіант краще використовувати у приміщеннях загального користування / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

 

Автор: Ірина Русінкевич