Про те, яке підлогове покриття у вас буде, варто подумати ще до чорнових робіт. Адже, матеріали мають різні характеристики й це однозначно вплине на ваш вибір. Що треба знати перед вибором підлогового покриття розповіли дизайнери a.s.d.e.s.i.g.n.

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1. Кварцвініл

екоматеріал;

добре ізолює звук;

теплий та приємний для ніг матеріал;

підходить для підлоги з підігрівом ( але не є ефективним провідником тепла);

не є ефективним провідником тепла); зносостійкий, вологостійкий;

може імітувати будь-яку фактуру;

повинна бути рівна поверхня для укладки.

За таким покриттям легко доглядати й зовнішній вигляд тішить око / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

2. Керамограніт

висока зносостійкість, вологостійкість;

великий вибір текстур;

підходить для підлоги з підігрівом;

холодний матеріал для ніг.

Ламінат може бути непоганою заміною паркетній дошці. Обирайте із якісним малюнком. / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

3. Ламінат

стійкий до деформацій;

не потребує ретельного догляду;

не ізолює звук;

не завжди підходить для підлоги з підігрівом (є різні типи).

Ламінат може бути непоганою заміною паркетній дошці. Обирайте із якісним малюнком. / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

4. Паркет

довговічний матеріал;

піддається шліфуванню до 10 разів;

добре ізолює звук;

приємний, теплий матеріал;

боїться вологи;

не підходить для підлоги з підігрівом.

Довговічний та естетичний матеріал / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

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5. Інженерна дошка

піддається реставруванню;

підходить для підлоги з підігрівом ( але не енергоефективна, бо дерево – поганий провідник тепла), вам обирати, але дизайнери не радять;

не енергоефективна, бо дерево – поганий провідник тепла), вам обирати, але дизайнери не радять; стійка до температур і вологи;

приємний та теплий матеріал для ніг.

Гарний варіант, якщо ви не плануєте робити теплу підлогу / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

6. Лінолеум

бюджетний;

вологостійкий;

боїться температур;

не всі види екологічні.

Цей варіант краще використовувати у приміщеннях загального користування / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n