Як звести заміський дім за 7 днів: 3 сучасні технології

Через пандемію коронавірусу, все більше жителів мегаполісів переїжджають за місто. Будівельний ринок тим часом пристосовується до нової реальності й пропонує все більше нових технологій для швидкого та екологічного зведення дому.

Розповідаємо про відмінності, переваги та недоліки заміських будинків, які можна звести за кілька тижнів. Що таке префаб, прекат і модуль та чим вони відрізняються.

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Прекат



Технологія прекат / Фото katus

Технологія прекат є комплектом підготовлених матеріалів для ручної збірки на об'єкті. Такі будови збираються з заздалегідь підготовлених деталей, ніби конструктор.

Що таке прекат?

Прекат – це комплект дерев'яних конструкцій з виконаними з'єднаннями шип-паз і листовими матеріалами. Для утеплювачів прекатів найчастіше використовується ековата. Середній термін складання комплекту – від 1,5 місяців і більше.

Первісна вартість такого комплекту невисока, але щоб вона сильно не виросла в процесі складання, потрібно мати на об'єкті професійну бригаду будівельників з технагляду, яка проконтролює якість матеріалів й збірки. Через неправильне встановлення, низька початкова ціна може істотно вирости й затягнути будівництво об'єкта. А чим довше йтиме будівництво, тим вища ймовірність пошкодити комплект.

Префаб



Проєкт префабу / Фото Archdaily

Префаб збирають з великих блоків, зроблених на заводі. Майже увесь процес зведення будівлі відбувається у спеціально обладнаних цехах. Це дозволяє скоротити терміни будівництва та покращити якість об'єкта.

Для виготовлення будинків необхідні автоматизовані верстати з ЧПУ. На кожному верстаті здійснюються автоматизовані види робіт, що дозволяє виготовити елементи майбутнього дому з високою точністю. На цехах також здійснюються роботи зі встановлення вікон, вхідних дверей, гофри під електрику, монтажні кишені для закладу комунікацій, фарбування дерев'яних елементів.

Будинок, виконаний за технологією префаб, доставляється на об'єкт у вигляді готових елементів, які швидко збираються за принципом конструктора. Будинок площею 150 квадратних метрів можна зібрати за тиждень.

Вибираючи цей тип технології, клієнт практично не обмежений у своїх фантазіях. Префаб дозволяє звести будинок зі штукатурним фасадом, з фасадом під клеєний брус, оздоблений клінкерною плиткою тощо.

Модульний будинок



Модульний будинок на пляжі / Фото Archdaily

Максимально готовий об'єкт з заводу. Він майже не вимагає ніяких видів будівельних або декоративних робіт. Модулі виготовляються на виробництві й поставляються на ділянку відразу з обробкою, інженерією та, за бажанням клієнта, меблями та технікою.

Будинки площею до 40 квадратних метрів можуть бути виготовлені у вигляді одного модуля, а роботи по встановленню займуть лише один день.

Більшість модульних будинків виготовляється на основі дерев'яного каркаса, рідше – на основі металевого. Останній варіант відрізняється збільшеним терміном служби й більшою мобільністю.

Обрана технологія швидкого виробництва визначається потребами замовниками. Якщо ваша мета – якомога швидше поставити будинок, найкраще рішення – модульні конструкції. Якщо головна ціль – зекономити бюджет, зверніть увагу на прекат. Префаб вважається компромісом між швидкістю та затратами часу.