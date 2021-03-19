Коли ми бачимо чудові інтер’єри з неймовірними меблями та декором, здається, що це коштує надзвичайно дорого. Гарна новина полягає у тому, що досягнути такого інтер’єру під силу кожному.

Для того, щоб інтер'єр став індивідуальним та розкішним, не обов’язково витрачати великі гроші. Спробуйте використовувати ці поради й зробити своє житло неперевершеним.

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Обирайте мінімалізм



Мінімалізм виглядає стильно і сучасно / Фото Pufikhomes

Цей стиль передбачає прості й ефективні рішення. У ньому простіше скласти враження за допомогою деталей. Вам не потрібно багато декору чи меблів – тільки прості та функціональні рішення.

Купуйте твори місцевих авторів



Зверніть увагу на інтер'єрні картини / Фото Spotprint

Мистецтво завжди вражає. Якщо не маєте достатньо коштів, щоб купити картини або скульптури відомих художників, зверніть увагу на місцеві таланти. Творчість маловідомих митців може бути не менш чудовою, ніж картини "розкручених" авторів.

Розкішні рослини



Вазони додадуть інтер'єру затишку / Фото Agroklassiksnab

Великі вазони створюють відповідну атмосферу в помешканні. Дорослі вазони коштують дорого, тому почніть їх вирощувати самостійно. Через кілька років ви зможете хизуватися чарівними зеленими рослинами в будинку. Обов'язково знайдіть для них стильні та сучасні горщики.

Купуйте недорогу альтернативу



Існують меблі, що відтворюють стиль популярних брендів / Фото Studio-mebel

Переважна більшість меблів та декору від дорогих брендів мають дешевшу альтернативу. Це стосується стільців, столів, диванів тощо. Візуально дизайн цих меблів не сильно відрізняється від оригінального.

Знайдіть недорогий антикваріат



Старовинні речі допоможуть зробити інтер'єр розкішним / Фото Dailymoneyexpert

Антикварні меблі та речі для дому можна знайти не тільки у дорогих магазинах. Вони трапляються і на "блошиних" ринках, гаражних розпродажах, торгівельних майданчиках в інтернеті. Вам потрібно буде тренувати власний смак, щоб зрозуміти, яка річ справді варта уваги.