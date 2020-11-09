Як зробити ремонт без дизайнера: покрокова інструкція
Поради для тих, хто хоче зробити дизайн квартири власноруч. Як зекономити на дизайнері та отримати хороший інтер'єр в підсумку – читайте у нашому матеріалі.
Інструкцію для тих, хто хоче зробити ремонт самостійно, дає дизайнерка Ольга Бондар у своєму Instagram.
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Потрібно детально вивчити поради дизайнерів перед початком ремонту / Фото vatikam.com
Шукайте бригаду для ремонту заздалегідь
Хороші бригади інколи мають дуже щільний графік роботи. Тому краще знайти майстрів та "стати в чергу". Очікування може зайняти навіть пів року.
Зробіть заміри квартири
Видрукуйте детальний план помешкання. Разом з помічником запишіть розміри усіх стін, висоту стель, віконні та дверні отвори. Усе, що можна виміряти – вимірюйте.
Інтер'єр у стилі лофт / Фото salon.ru
Запитайте себе, що вам потрібно від квартири
Продумайте, які зони для вас важливі: наприклад, кухня-вітальня, спальня з гардеробом, сумісний санвузол. Визначте, які меблі потрібні для кожної зони. Складіть список необхідних покупок.
Йдіть до магазину
Поки нічого не купуйте, а тільки придивляйтеся до меблів. Важливо знати приблизні розміри усього, що будете купувати.
До прикладу, ви хочете ліжко шириною два метри. Перегляньте кілька варіантів таких ліжок в магазині.
Перед ремонтом потрібно виміряти усе, що тільки можна / Фото Housesdesign
Окремо виміряйте усі проходи, спробуйте, чи комфортними вони будуть.
Визначте загальну концепцію інтер'єру
Потрібно чітко знати стиль і кольорову гаму.
Візуалізація інтер'єру
Можна знайти в інтернеті прості програми для візуалізації або скористатися фотошопом. Окрім того, є послуги професійної візуалізації, які можна замовити.
Щоб поєднати кольори у квартирі, спершу зробіть це на папері або у фотошопі / Фото rehouz.info
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Технічна частина
Перед початком ремонту обов'язково потрібно спланувати освітлення та електрику: продумайте всі розетки й світильники.
Дизайн у східному стилі / Фото newform.studio
Також потрібно визначити, де буде лежати плитка, а де – ламінат, намалювати схему розміщення теплої підлоги, сантехніки, кондиціонерів тощо.
Після усього цього можна починати ремонт
Якщо ви ретельно продумаєте усі кроки, процес ремонту стане набагато приємнішим.
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