Поради для тих, хто хоче зробити дизайн квартири власноруч. Як зекономити на дизайнері та отримати хороший інтер'єр в підсумку – читайте у нашому матеріалі.

Інструкцію для тих, хто хоче зробити ремонт самостійно, дає дизайнерка Ольга Бондар у своєму Instagram.

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Потрібно детально вивчити поради дизайнерів перед початком ремонту / Фото vatikam.com

Шукайте бригаду для ремонту заздалегідь

Хороші бригади інколи мають дуже щільний графік роботи. Тому краще знайти майстрів та "стати в чергу". Очікування може зайняти навіть пів року.

Зробіть заміри квартири

Видрукуйте детальний план помешкання. Разом з помічником запишіть розміри усіх стін, висоту стель, віконні та дверні отвори. Усе, що можна виміряти – вимірюйте.



Інтер'єр у стилі лофт / Фото salon.ru

Запитайте себе, що вам потрібно від квартири

Продумайте, які зони для вас важливі: наприклад, кухня-вітальня, спальня з гардеробом, сумісний санвузол. Визначте, які меблі потрібні для кожної зони. Складіть список необхідних покупок.

Йдіть до магазину

Поки нічого не купуйте, а тільки придивляйтеся до меблів. Важливо знати приблизні розміри усього, що будете купувати.

До прикладу, ви хочете ліжко шириною два метри. Перегляньте кілька варіантів таких ліжок в магазині.



Перед ремонтом потрібно виміряти усе, що тільки можна / Фото Housesdesign

Окремо виміряйте усі проходи, спробуйте, чи комфортними вони будуть.

Визначте загальну концепцію інтер'єру

Потрібно чітко знати стиль і кольорову гаму.

Лайфхак від дизайнерки: знайдіть красиві картинки інтер'єрів у потрібному вам стилі. Розмістіть їх на білому листі у фотошопі. Так ви зможете побачити, чи пасують один до одного предмети й кольори.

Візуалізація інтер'єру

Можна знайти в інтернеті прості програми для візуалізації або скористатися фотошопом. Окрім того, є послуги професійної візуалізації, які можна замовити.



Щоб поєднати кольори у квартирі, спершу зробіть це на папері або у фотошопі / Фото rehouz.info

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Технічна частина

Перед початком ремонту обов'язково потрібно спланувати освітлення та електрику: продумайте всі розетки й світильники.



Дизайн у східному стилі / Фото newform.studio

Також потрібно визначити, де буде лежати плитка, а де – ламінат, намалювати схему розміщення теплої підлоги, сантехніки, кондиціонерів тощо.

Після усього цього можна починати ремонт

Якщо ви ретельно продумаєте усі кроки, процес ремонту стане набагато приємнішим.