Для того, щоб ремонт радував вас багато років, перед його початком потрібно ознайомитися з тенденціями на ринку. Що буде популярно у наступному році і як це повпливає на інтер'єр – читайте у нашому матеріалі.

Куди рухається світ дизайну і які матеріали купувати для ремонту, розповідає Olgahome.

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Натуральні матеріали



Необроблене дерево стрімко завойовує популярність / Фото Econet

Популярністю користується все органічне: тканина, дерево, камінь. Сьогодні все більше дизайнерів звертаються до меблів з необробленого дерева. Ця тенденція буде тільки поширюватися.

Найкраще обирати місцевих виробників – так ви подбаєте ще й про екологію.

Переосмислення минулого



Мода на вінтаж повертається / Фото www.pufikhomes.com

Вінтаж в інтер'єрі стає усе популярніший. Сьогодні чимало художників звертаються до архівів та перевипускають добре відомі моделі меблів і декору.

Окрім того, у вінтажному стилі можна використовувати речі, які знайдете на блошиних ринках і в коморах. Давати друге життя предметам не тільки екологічно, а ще й стильно.

Змішуйте кольори



Можна поєднувати будь-які кольори / Фото dobralavka.ua

Наступного року точно будуть в моді кольорові комбінації на будь-який смак. Трендовим кольором дизайнери називають лілово-фіолетовий. Також можна сміливо використовувати різні відтінки жовтого, червоного й рожевого.

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Екологічність та сучасні технології



Сьогодні можна купити меблі з перероблених матеріалів / Фото mmr.ua

Актуально купувати меблі, зроблені з вторсировини. Сьогодні все більше дизайнерів розробляють меблі, виготовлені, наприклад, з пластику, який виловили в океані. Експериментують навіть з… залишками від пивоваріння.

Сучасні тенденції у дизайні дають змогу проявляти індивідуальність і водночас дбати про планету.

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