Що буде модно в ремонті наступного року: поради дизайнерки
Для того, щоб ремонт радував вас багато років, перед його початком потрібно ознайомитися з тенденціями на ринку. Що буде популярно у наступному році і як це повпливає на інтер'єр – читайте у нашому матеріалі.
Куди рухається світ дизайну і які матеріали купувати для ремонту, розповідає Olgahome.
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Натуральні матеріали
Необроблене дерево стрімко завойовує популярність / Фото Econet
Популярністю користується все органічне: тканина, дерево, камінь. Сьогодні все більше дизайнерів звертаються до меблів з необробленого дерева. Ця тенденція буде тільки поширюватися.
Найкраще обирати місцевих виробників – так ви подбаєте ще й про екологію.
Переосмислення минулого
Мода на вінтаж повертається / Фото www.pufikhomes.com
Вінтаж в інтер'єрі стає усе популярніший. Сьогодні чимало художників звертаються до архівів та перевипускають добре відомі моделі меблів і декору.
Окрім того, у вінтажному стилі можна використовувати речі, які знайдете на блошиних ринках і в коморах. Давати друге життя предметам не тільки екологічно, а ще й стильно.
Змішуйте кольори
Можна поєднувати будь-які кольори / Фото dobralavka.ua
Наступного року точно будуть в моді кольорові комбінації на будь-який смак. Трендовим кольором дизайнери називають лілово-фіолетовий. Також можна сміливо використовувати різні відтінки жовтого, червоного й рожевого.
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Екологічність та сучасні технології
Сьогодні можна купити меблі з перероблених матеріалів / Фото mmr.ua
Актуально купувати меблі, зроблені з вторсировини. Сьогодні все більше дизайнерів розробляють меблі, виготовлені, наприклад, з пластику, який виловили в океані. Експериментують навіть з… залишками від пивоваріння.
Сучасні тенденції у дизайні дають змогу проявляти індивідуальність і водночас дбати про планету.
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