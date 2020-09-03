Квартира розташована в житловому комплексі на Печерську у Києві. Перед архітектором стояло завдання перетворити невелике приміщення площею 34 квадратні метри на повноцінне житло для сімейної пари, яку згодом почне використовувати донька.

Основним побажанням замовників було те, щоб кухня не була навпроти спального ліжка та наявність домашнього кінотеатру, пише видання The Village.

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Попри невеликий метраж у квартирі вдалося оформити кілька зон: кухня, їдальня, ліжко з домашнім кінотеатром, туалетний столик, балкон і ванна кімната.



На балконі облаштували зону для відпочинку / Фото The Village

Планування у квартирі не змінювали й залишили все, як було першочергово від забудовника. На підлозі по всій квартирі використали мікроцемент.



Ванна у квартирі невелика та стильна / Фото The Village

Спальня, туалетний столик та обідній куточок розташовані в одній частині квартири. Власники вважають квартиру тимчасовим місцем для проживання.

Оскільки господарі багато подорожують і не проводять удома багато часу, квартира з такою невеликою площею не проблема,

– ділиться дизайнерка.

Щоб квартира була візуально більш просторою, вирішили зробити багато вбудованих шаф. У ванні теж використали стільницю з композитного матеріалу терацо.