Кольорові поєднання та акценти роблять інтер'єр довершеним та цікавим. При цьому вони можуть бути як предметні, так і світлові. Ось кілька прикладів, як поєднати яскраві кольори, щоб це виглядало доречно та стильно.

Колір в інтер'єрі відіграє дуже важливу роль. Декілька років тому сірий був на піку популярності у дизайні житлових приміщень, проте зараз на сірому чи білому "полотні" з'являється все більше яскравих та барвистих відтінків. Дивіться нашу підбірку інтер'єрів для справжніх любителів кольору.

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Квартира в Нью-Йорку

Дизайн квартири у Нью-Йорку розробив Раян Лоусон. Проблема невеликої кількості денного світла була вирішена за допомогою розумної системи освітлення. Колекція модерністських меблів та творів мистецтва оживає зовсім по-іншому завдяки сміливому кольоровому освітленню, що створює інтимну атмосферу. Так і хочеться увімкнути вініловий програвач та насолоджуватися червоним сухим.

Акцент за допомогою RGB підсвітки / Фото інстаграм Раяна Лоусона

Контрастні кольори: синій та червоний / Фото інстаграм Раяна Лоусона

Акцент за допомогою RGB підсвітки / Фото інстаграм Раяна Лоусона

Акцент за допомогою RGB підсвітки / Фото інстаграм Раяна Лоусона

В інтер'єрі використані світловідбиваючі поверхні (картини), які підсилюють ефект, змінюючи колір при попаданні світла. Виглядає "вау"!

Пам'ятайте, що із кольоровими акцентами важливо не переборщити, вони повинні бути ненав'язливими та доповнювати загальну картину інтер'єру. Контрастні, один, два чи три кольори, пастельні чи насичені – обирати вам! А ще краще – зверніться до дизайнерів, вони допоможуть втілити всі ваші шалені ідеї.

Квартира в Лісабоні

Квартира в історичній будівлі 19 століття (Лісабон), дизайн якої розробила студія Manuel Tojal Architects. У цих апартаментах поєдналося забуте і нове. Виділення геометричних ліній у просторі завжди виглядає дуже ефектно завдяки пастельному відтінку оливкового кольору інтер'єр виглядає спокійним та навіює свіжість.

Виділення архітектурних елементів та плінтуса кольором / Фото інстаграм manueltojalarchitects

Виділення дверних пройомів кольором / Фото інстаграм manueltojalarchitects

Виділення дверей та шафи кольором / Фото інстаграм manueltojalarchitects

Квартира у стилі неокласики з великою кількістю творів мистецтва. Поєднання східних, радянських та західноєвропейських мотивів – завдання не з легких. У квартирі чимало кольорових акцентів, проте вони створюють цілісну картину, яку хочеться розглядати.

Кольорові поєднання в інтер'єрі / Фото інстаграм arca_designspb

Кольорові поєднання в інтер'єрі / Фото інстаграм arca_designspb

Такі апартаменти тішитимуть любителів сміливих інтер'єрів. Здається, що тут завжди світить сонечко, а у повітрі весна.

Кольорові поєднання в інтер'єрі / Фото інстаграм arca_designspb

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Квартира в Києві

Дизайн квартири у Києві, який розробила майстерня FATEEVA DESIGN. Апартаменти з темно-зеленим акцентним кольором у поєднанні з червоним – створюють неймовірний ефект. Відтінок зеленого грає по-різному в залежності від освітлення у квартирі, не обтяжуючи простір.

Кольорові поєднання в інтер'єрі / Фото інстаграм fateeva_design

Кольорові поєднання в інтер'єрі / Фото інстаграм fateeva_design

Кольорові поєднання в інтер'єрі / Фото інстаграм fateeva_design