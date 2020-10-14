У період пандемії багато людей працюють з дому. Потреба у відокремленому просторі для спокійної роботи стає все більшою. Як облаштувати кабінет на лоджії чи балконі – читайте у нашому матеріалі.

Рішення "перепрофілювати" балкон має як переваги, так і недоліки. Якщо цей простір вже зайнятий різними потрібними й не дуже речами або консервацією – перетворити його на робочий простір буде складно. Безперечний плюс – те, що балкони є навіть у маленьких квартирах, і, значить, облаштувати собі мініофіс може практично кожен.



Кабінет може виглядати дуже стильно / Фото Dekoriko

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Потрібно звернути увагу на поради професіоналів з перепланування балкона.

Приберіть з балкона усе зайве



Потрібно обов'язково прибрати зайві речі / Фото Dekoriko

Чудова нагода провести ревізію й роздати або викинути непотріб. Якщо ж речі неможливо нікуди перемістити й всі вони вам потрібні – від ідеї створення кабінету доведеться відмовитися.

Робоче місце займе чимало простору, тому вам потрібен чистий, незахаращений балкон.

Утепліть балкон



Утеплення краще довірити професіоналам / Фото Dekoriko

Звісно, можна не займатися додатковим утепленням, але тоді робоче місце буде доступне тільки навесні та влітку.

Якщо ж ви наважилися на кардинальні зміни й хочете мати домашній офіс цілий рік – без утеплення не обійтися. Якщо балкон незасклений, його доведеться обов'язково засклити. Комп'ютерна техніка та робочий стіл бояться холоду й вологи з вулиці.



Щоб працювати цілий рік, без утеплення не обійтися / Фото Dekoriko

Рекомендують обирати подвійні склопакети, щоб зробити приміщення енергоощадним й спокійно працювати в будь-яку пору року.

Чудовою ідеєю для створення теплого простору є підлога з підігрівом. Якщо ж не хочете робити ремонт в приміщенні, підійде компактний обігрівач.



Чудово виглядає інтер'єр, у якому балкон з'єднаний з кімнатою / Фото Dekoriko

Захистіться від комах



Не забудьте про сітки / Фото Dekoriko

На світло вашого монітора й настільної лампи у вечірній час будуть летіти різні комахи. Вдень ситуація не краще – балконному працівнику точно докучатимуть мухи.

Краще одразу подбати про свій спокій і встановити на вікна антимоскітні сітки.

Придбайте правильні меблі



Без комфортного крісла не обійтися / Фото Dekoriko

Для комфортної роботи потрібен мінімальний набір меблів: стіл, стілець і полиці. Краще одразу придбати ергономічні, зручні варіанти – так ваша робота стане продуктивнішою.

Не забудьте про те, що простір на балконі дуже обмежений – ретельно виміряйте місце, де буде стояти стіл. Можливо, доведеться створити меблі на замовлення, щоб вони були зручними й компактними.



Для вузького простору потрібно обрати правильні меблі / Фото Dekoriko

Якщо купуєте стіл та полиці в магазині – не забудьте поміряти ширину дверей. Буде неприємно, якщо меблі просто не потраплять на балкон через вузький прохід.

Робочий стіл рекомендують встановити перпендикулярно до вікна – так ви зекономите простір.

Подбайте про штори

Без фіранок не обійтися, адже вони вбережуть вас від сторонніх поглядів увечері, а вдень захистять робоче місце від надмірного сонячного проміння.



Найкращим рішенням стануть рулонні штори / Фото Dekoriko

Якщо балкон невеликий, обирайте штори-рулони, або компактні жалюзі. Вони не крадуть простір і стильно виглядають. Крім того, за рулонами легко доглядати, тому можна купувати світлі й пастельні штори.

А от варіанти до підлоги можна обирати тільки тоді, якщо у вас панорамні вікна або лоджія, з'єднана з кімнатою. В інших випадках вони виглядають недоречно й займають багато місця.

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Більше про облаштування кабінету на балконі дивіться у відео:

Ідеї для облаштування:

З чого почати перепланування балкону:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням