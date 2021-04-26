Як змінився дизайн інтер'єру під час пандемії: висновки фахівців

Зараз квартира для нас щось більше ніж раніше – це місце для роботи, відпочинку, творчості. Комфорт перебування у домі 24/7 став дуже важливим для кожного. Вплив пандемії, як ніхто, помітили дизайнери інтер'єру під час проєктування житлових і громадських приміщень.
Зараз ми стали вимагати від простору більше. Неважливо, живете ви в однокімнатній квартирі чи великому будинку, під час самоізоляції та карантинних обмежень у кожного виникли якісь додаткові потреби у функціональності простору. Детальніше про зміни трендів в дизайні інтер'єру через пандемію розповідають в інстаграмі a.s.d.e.s.i.g.n.
Корисно На чому можна зекономити при ремонті: поради дизайнера
- Мінімалізм
Нічого зайвого. Мабуть, кожна господиня котра опинилася в умовах пандемії, вичистила простір від зайвого мотлоху, давши більше простору і функціональності приміщенню.
Мінімалістичні інтер'єри у світлих тонах / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
- Нейтральні кольори
Кольори котрі несуть спокій, гармонію, рівновагу. Це глибокі, приглушені, складні кольори, світлих відтінків.
Мінімалістичні інтер'єри з функціональними меблями / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
- Багатофункціональність
Модульні конструкції, дивани, все що регулюється під ваш затишок і комфорт.
Робоча зона в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
- Домашній офіс
- Виділення робочої зони, навіть у спальні, дуже актуально і комфортно. Робоче місце біля вікна – найкраще рішення (головне щоб не сонячна сторона).
- Важлива деталь в однотонності стін (гарному фоні), наприклад, для проведення онлайн конференцій.
- Натуральні матеріали (камінь, дерево, рослини)
Квартира стає начебто продовженням ландшафту, це популярний тренд на інтеграцію природності в наш простір.
Натуральні матеріали в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
- Затишок
Для високого рівня комфорту вдома. М’які стільці (напівкрісла). Низькі дивани без високої спинки, для максимального комфорту сидіння.
Цікаво 7 затишних внутрішніх двориків: фотоідеї, які надихають
- Приємні на дотик матеріали
М’яке, натуральне, ніжне – це все, що точно додасть спокою та рівноваги в карантинні будні.
- Балкон – як додаткове місце для відпочинку
Головна ідея цього пункту – людина ближче до природи.
Стилізація затишних балконів / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.nГоловна тенденція – це комфорт для себе! Не треба підлаштовувати свій інтер'єр під когось, головне – це ваша потреба!