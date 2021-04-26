Зараз ми стали вимагати від простору більше. Неважливо, живете ви в однокімнатній квартирі чи великому будинку, під час самоізоляції та карантинних обмежень у кожного виникли якісь додаткові потреби у функціональності простору. Детальніше про зміни трендів в дизайні інтер'єру через пандемію розповідають в інстаграмі a.s.d.e.s.i.g.n.

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Мінімалізм

Нічого зайвого. Мабуть, кожна господиня котра опинилася в умовах пандемії, вичистила простір від зайвого мотлоху, давши більше простору і функціональності приміщенню.

Мінімалістичні інтер'єри у світлих тонах / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Нейтральні кольори

Кольори котрі несуть спокій, гармонію, рівновагу. Це глибокі, приглушені, складні кольори, світлих відтінків.

Мінімалістичні інтер'єри з функціональними меблями / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Багатофункціональність

Модульні конструкції, дивани, все що регулюється під ваш затишок і комфорт.

Робоча зона в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Домашній офіс

Виділення робочої зони, навіть у спальні, дуже актуально і комфортно. Робоче місце біля вікна – найкраще рішення (головне щоб не сонячна сторона). Важлива деталь в однотонності стін (гарному фоні), наприклад, для проведення онлайн конференцій.

Натуральні матеріали (камінь, дерево, рослини)

Квартира стає начебто продовженням ландшафту, це популярний тренд на інтеграцію природності в наш простір.

Натуральні матеріали в інтер'єрі / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Затишок

Для високого рівня комфорту вдома. М’які стільці (напівкрісла). Низькі дивани без високої спинки, для максимального комфорту сидіння.

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Приємні на дотик матеріали

М’яке, натуральне, ніжне – це все, що точно додасть спокою та рівноваги в карантинні будні.

Балкон – як додаткове місце для відпочинку

Головна ідея цього пункту – людина ближче до природи.

Стилізація затишних балконів / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n