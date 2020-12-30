Як може змінитися одне й те саме місце після втручання фахівців. Подивіться на чудові метаморфози старих і занедбаних будинків.

Інколи складно повірити, що на фотографії одне й те ж місце. Про цікаві приклади зміни простору за допомогою дизайну повідомляє ресурс Boredpanda.

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Будинок із контейнерів



Будинок із корабельних контейнерів / Фото Boredpanda

Тільки погляньте на чарівні метаморфози цього будинку на природі. З великих корабельних контейнерів зробили вишукане помешкання для відпочинку.

Непомітний дім став віллою



Цей будинок виглядає краще у білому кольорі / Фото Boredpanda

Для того, аби зробити з цього будинку привабливе житло, знадобилося тільки пофарбувати його зовні, змінити вікна та двері.

Ванна з вікном у стелі



Ванну оздобили стильною плиткою / Фото Boredpanda

Метаморфози, що сталися з цією невеликою ванною кімнатою, вражають. Замість застарілого інтер'єру тут тепер стильні кольори та матеріали. Особливу увагу приваблює вікно у стелі.

Лаунж-зона на місці занедбаного двору



Цей двір кардинально змінився / Фото Boredpanda

Тут не було нічого, окрім недоглянутої трави. В тепер у цій зоні є чудовий обідній стіл, пишні рослини та привабливий диван для відпочинку.

Крихітний дім став особняком



На місці старого будинку зробили невеликий стильний особняк / Фото Boredpanda

На місці маленької одноповерхової будівлі звели красивий будинок. Втім, у його стилі залишилося дещо від старого крихітного будинку.

Автобус, що став дачею



Автобус став місцем для вечірок / Фото Boredpanda

Погляньте, які перетворення зробили з цим автобусом. Тепер тут можна не тільки спати, а й проводити вечірки.

Стильна кухня



Інтер'єр кухні оздобили у біло-блакитних кольорах / Фото Boredpanda

З темного та вузького приміщення без жодних ознак ремонту зробили чудову світлу кухню.

Внутрішній двір став басейном



Двір перетворили на великий басейн / Фото Boredpanda

Навіть на фото "до" двір виглядав досить затишно. Однак господарі вирішили перетворити його в чудову лаунж-зону з басейном та дерев'яними елементами.

Кухня на балконі



Чудова ідея для невеликих квартир / Фото Boredpanda

На цьому балконі не було нічого незвичайного, поки тут не вирішили зробити стильну кухню на свіжому повітрі.

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Бетонний дім став розкішною віллою



Білий будинок має розкішний вигляд / Фото Boredpanda

Тільки подивіться, як чудово змінилася сіра недобудова. Цей будинок буквально сяє завдяки своїм білим стінам та яскравому освітленню всередині.