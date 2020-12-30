До та після дизайну: 10 фото неймовірної зміни старих та некрасивих будинків
Як може змінитися одне й те саме місце після втручання фахівців. Подивіться на чудові метаморфози старих і занедбаних будинків.
Інколи складно повірити, що на фотографії одне й те ж місце. Про цікаві приклади зміни простору за допомогою дизайну повідомляє ресурс Boredpanda.
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Будинок із контейнерів
Будинок із корабельних контейнерів / Фото Boredpanda
Тільки погляньте на чарівні метаморфози цього будинку на природі. З великих корабельних контейнерів зробили вишукане помешкання для відпочинку.
Непомітний дім став віллою
Цей будинок виглядає краще у білому кольорі / Фото Boredpanda
Для того, аби зробити з цього будинку привабливе житло, знадобилося тільки пофарбувати його зовні, змінити вікна та двері.
Ванна з вікном у стелі
Ванну оздобили стильною плиткою / Фото Boredpanda
Метаморфози, що сталися з цією невеликою ванною кімнатою, вражають. Замість застарілого інтер'єру тут тепер стильні кольори та матеріали. Особливу увагу приваблює вікно у стелі.
Лаунж-зона на місці занедбаного двору
Цей двір кардинально змінився / Фото Boredpanda
Тут не було нічого, окрім недоглянутої трави. В тепер у цій зоні є чудовий обідній стіл, пишні рослини та привабливий диван для відпочинку.
Крихітний дім став особняком
На місці старого будинку зробили невеликий стильний особняк / Фото Boredpanda
На місці маленької одноповерхової будівлі звели красивий будинок. Втім, у його стилі залишилося дещо від старого крихітного будинку.
Автобус, що став дачею
Автобус став місцем для вечірок / Фото Boredpanda
Погляньте, які перетворення зробили з цим автобусом. Тепер тут можна не тільки спати, а й проводити вечірки.
Стильна кухня
Інтер'єр кухні оздобили у біло-блакитних кольорах / Фото Boredpanda
З темного та вузького приміщення без жодних ознак ремонту зробили чудову світлу кухню.
Внутрішній двір став басейном
Двір перетворили на великий басейн / Фото Boredpanda
Навіть на фото "до" двір виглядав досить затишно. Однак господарі вирішили перетворити його в чудову лаунж-зону з басейном та дерев'яними елементами.
Кухня на балконі
Чудова ідея для невеликих квартир / Фото Boredpanda
На цьому балконі не було нічого незвичайного, поки тут не вирішили зробити стильну кухню на свіжому повітрі.
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Бетонний дім став розкішною віллою
Білий будинок має розкішний вигляд / Фото Boredpanda
Тільки подивіться, як чудово змінилася сіра недобудова. Цей будинок буквально сяє завдяки своїм білим стінам та яскравому освітленню всередині.
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