Якщо у вас є старі та непотрібні меблі, не поспішайте їх викидати. Погляньте, як можна змінити їх, прикрасити свій інтер'єр, а також зекономити кошти.

Старому комоду можна подарувати нове життя. Про чарівні перетворення меблів повідомляє блогерка Тетяна Горілчана.

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Цей комод був типовим радянським надбанням. Однак господарі вирішили не викидати його у смітник, а повністю змінити.



Ось так виглядав комод до реставрації / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya

З меблів зняли старий шар лаку. Стільницю залишили у натуральному кольорі дерева, а тіло комоду й ніжки пофарбували у жовтий.

Тумби зробили білими та оздобили стильними візерунками. Під комодом поставили плетені корзини, що чудово його доповнили.

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Тепер цей радянський предмет меблів має напрочуд сучасний та стильний вигляд. Він став яскравим акцентом в сучасному інтер'єрі.