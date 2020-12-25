Зі старого комоду зробили стильний декор: фото до та після
Якщо у вас є старі та непотрібні меблі, не поспішайте їх викидати. Погляньте, як можна змінити їх, прикрасити свій інтер'єр, а також зекономити кошти.
Старому комоду можна подарувати нове життя. Про чарівні перетворення меблів повідомляє блогерка Тетяна Горілчана.
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Цей комод був типовим радянським надбанням. Однак господарі вирішили не викидати його у смітник, а повністю змінити.
Ось так виглядав комод до реставрації / Фото instagram.com/tatiana_gorilchanaya
З меблів зняли старий шар лаку. Стільницю залишили у натуральному кольорі дерева, а тіло комоду й ніжки пофарбували у жовтий.
Тумби зробили білими та оздобили стильними візерунками. Під комодом поставили плетені корзини, що чудово його доповнили.
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Тепер цей радянський предмет меблів має напрочуд сучасний та стильний вигляд. Він став яскравим акцентом в сучасному інтер'єрі.
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