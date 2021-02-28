На чому можна зекономити при ремонті: поради дизайнерки

Ремонт – непростий період, коли витрати родини зростають. Дизайнерка радить, як зробити ремонт бюджетнішим, а також розповідає, на чому не можна економити.

Коли ми робимо ремонт, часто витрати перевищують очікування. Усім хочеться мати чіткий контроль за своїми фінансами й економити там, де це можливо. Розповідаємо, на чому можна й не можна економити під час ремонту.

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На чому можна зекономити

Кількість предметів

Можна придбати стільки стільців для обіднього столу, скільки маєте членів родини, а потім докупити. Те саме стосується різних пуфиків, крісел, предметів декору.



Під час ремонту можна зекономити на декорі / Фото Realty.rbc

Окремо стоячі меблі

Навіть якщо ви придбаєте бюджетний варіант, з часом його можна без проблем замінити.

Складні рішення в інтер'єрі

Відмовтеся від прихованих дверей, плінтусів тощо.

Батареї

Не обов'язково одразу міняти всі радіатори на дизайнерські. Їх можна просто пофарбувати в інший колір – і це буде виглядати досить сучасно.

Плитка

Сьогодні існує чимало бюджетних варіантів якісної плитки, у тому числі й від українських виробників.



Окремо стоячі меблі з часом можна замінити / Фото Rutage

На чому небажано економити

Оздоблення: стіни, підлога, стеля

Тут усе залежить від вашої мети. Якщо ви хочете жити у квартирі довго, то краще не економити.

Освітлення



Бажано обирати якісні варіанти освітлення / Фото Complet-info

Якісне світло важливе для здоров'я і комфорту. А красиві світильники зроблять ремонт сучасним.

Побутова техніка

Якщо ви хочете, щоб вона служила довго і не ламалася, то краще купувати якісну техніку. Вона є трохи дорожчою, але не потребує частого ремонту й обслуговування.

На чому не можна економити

Сантехніка

Особливо це стосується унітазів, кранів, мийок. Обирайте якісні варіанти, які служитимуть довго.

Предмети особистого комфорту

Це речі, які забезпечують ваш комфортний відпочинок, і, можливо, роботу з дому. Наприклад, хороший матрас на ліжко або стілець для роботи.

Вбудовані меблі



На вбудованих меблях краще не економити / Фото domodel.net

Їх не вийде замінити через деякий час, тому краще одразу купувати якісні варіанти.

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Бригада для ремонту

Некваліфікована бригада здатна зіпсувати навіть дорогі матеріали, а також витратити ваш час, сили й нерви. Тому обов'язково знайдіть хороших майстрів.

Насамкінець, дизайнерка радитьяк потім зроблять увесь ремонт стильним і "дорожчим".