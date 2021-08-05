Після проєктування прибудови, квартира отримала 2 додаткові поверхи. Кожен рівень відкриває нову перспективу на район, сусідні дворики та фасади.

Цікаво Про що варто пам’ятати при встановленні та обслуговуванні кондиціонера: практичні поради

Усі поверхи з'єднанні між собою мінімалістичними бетонними сходами, а відкритий простір забезпечує зв'язок між усіма зонами дому. Інтер'єр виглядає максимально пластично, ніби кожна деталь розташовувалася з врахуванням повсякденних справ власників квартири.



Лаконічна прибудова на даху у Буенос-Айресі / Фото Yellowtrace



Лаконічна прибудова на даху у Буенос-Айресі / Фото Yellowtrace

Перший рівень виділений під кухню, їдальню і вітальню. Білі стіни, відкрита бетонна стеля і дерев'яна підлога виглядають органічно та невимушено. Не останню роль в концепті відіграють горщики з рослинами, розставлені по кутах і на полицях.



Лаконічна прибудова на даху у Буенос-Айресі / Фото Yellowtrace



Лаконічна прибудова на даху у Буенос-Айресі / Фото Yellowtrace

Кухня з дерев'яними шафами та сірої полірованою цементною стільницею може бути прихована завдяки розсувній прихованій панелі білого кольору.



Лаконічна прибудова на даху у Буенос-Айресі / Фото Yellowtrace

Атмосфера другого рівня більш приватна: тут розташовано спальню, бібліотеку та санвузли. Усередині все виконано з однорідного дерева, що ідеально поєднується з природою внутрішнього дворика.



Лаконічна прибудова на даху у Буенос-Айресі / Фото Yellowtrace

На терасі, розташованій на третьому рівні квартири, висаджено місцеву рослинність. Акуратні меблі для двору дають змогу проводити тут вільний час та відпочивати з друзями.



Лаконічна прибудова на даху у Буенос-Айресі / Фото Yellowtrace

Більше фото проєкту: