Як запобігти розвитку цвілі у санвузлі: дієві поради від експертів

Через постійно підвищений рівень вологості, ванна кімната знаходиться в групі ризику зараження пліснявою. Найчастіше від цвілевих грибків страждають шви між кахельною плиткою, душові кабінки, стелі та герметик. Що робити, щоб вберегти санвузол від цієї неприємності та уникнути ризиків для здоров'я?

Спори грибниці присутні в кожному приміщенні. Але для їх успішного розмноження необхідні тепло, волога та відсутність природного світла, тобто всі ті фактори, якими й відрізняється ванна кімната. Вологість понад 90% та висока температура, провокують тут швидкий розвиток мікроорганізмів. З майже непомітних плям вони швидко розростаються в цілі колонії.

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Поміж інших причин появи цвілі:



Чому виникає цвіль у санвузлі / Фото Unsplash

відсутність вентиляції. Застій повітря призводить до розмноження бактерій;

Застій повітря призводить до розмноження бактерій; погана гідроізоляція. Відсутність якісної обробки призводить до накопичення вологи, що підживлює спори;

Відсутність якісної обробки призводить до накопичення вологи, що підживлює спори; якщо цвіль з'явилася на поверхні, яка оброблена силіконовим герметиком, що містить фунгіциди – причина, найімовірніше, в низькій якості продукту.

Чим небезпечні спори чорної плісняви

Цей тип плісняви особливо підступний: він здатний тривалий час розвиватися, ніяк не видаючи себе. Але навіть непомітна цвіль чинить шкоду здоров'ю.

Чорна пліснява погано тримається на поверхнях і легко розлітаються ванною кімнатою. "Заражене" повітря, яким дихають мешканці домівок з ураженими санвузлами, може спровокувати:

астму;

алергію;

кандидоз.

Що робити, щоб уникнути цвілі в санвузлі



Як уникнути розвитку цвілі у санвузлі / Фото Unsplash

1. Розберіться з надлишком вологи та відрегулюйте температуру

У санвузлі повинні правильно працювати системи опалення та вентиляції, інакше будуть створені ідеальні умови для розвитку цвілі. Перевірте систему витяжки, а також встановіть теплу підлогу.

2. Переконайтеся, що у ванній відсутні протікання

Зазвичай їх складно помітити, тому для повноцінної діагностики скористайтеся послугами професіоналів, які працюють, використовуючи:

вологоміри;

тепловізор;

манометри;

акустичний течешукач;

відеозонди;

електронний стетоскоп.

3. Не залишайте у ванній мокрі рушники та білизну

Особливо, якщо у вас не функціонує система вентиляції.

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