Спори грибниці присутні в кожному приміщенні. Але для їх успішного розмноження необхідні тепло, волога та відсутність природного світла, тобто всі ті фактори, якими й відрізняється ванна кімната. Вологість понад 90% та висока температура, провокують тут швидкий розвиток мікроорганізмів. З майже непомітних плям вони швидко розростаються в цілі колонії.

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Поміж інших причин появи цвілі:



Чому виникає цвіль у санвузлі / Фото Unsplash

відсутність вентиляції. Застій повітря призводить до розмноження бактерій;

Застій повітря призводить до розмноження бактерій; погана гідроізоляція. Відсутність якісної обробки призводить до накопичення вологи, що підживлює спори;

Відсутність якісної обробки призводить до накопичення вологи, що підживлює спори; якщо цвіль з'явилася на поверхні, яка оброблена силіконовим герметиком, що містить фунгіциди – причина, найімовірніше, в низькій якості продукту.

Чим небезпечні спори чорної плісняви

Цей тип плісняви особливо підступний: він здатний тривалий час розвиватися, ніяк не видаючи себе. Але навіть непомітна цвіль чинить шкоду здоров'ю.

Чорна пліснява погано тримається на поверхнях і легко розлітаються ванною кімнатою. "Заражене" повітря, яким дихають мешканці домівок з ураженими санвузлами, може спровокувати:

астму;

алергію;

кандидоз.

Що робити, щоб уникнути цвілі в санвузлі



Як уникнути розвитку цвілі у санвузлі / Фото Unsplash

1. Розберіться з надлишком вологи та відрегулюйте температуру

У санвузлі повинні правильно працювати системи опалення та вентиляції, інакше будуть створені ідеальні умови для розвитку цвілі. Перевірте систему витяжки, а також встановіть теплу підлогу.

2. Переконайтеся, що у ванній відсутні протікання

Зазвичай їх складно помітити, тому для повноцінної діагностики скористайтеся послугами професіоналів, які працюють, використовуючи:

вологоміри;

тепловізор;

манометри;

акустичний течешукач;

відеозонди;

електронний стетоскоп.

3. Не залишайте у ванній мокрі рушники та білизну

Особливо, якщо у вас не функціонує система вентиляції.

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