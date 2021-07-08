Спори грибниці присутні в кожному приміщенні. Але для їх успішного розмноження необхідні тепло, волога та відсутність природного світла, тобто всі ті фактори, якими й відрізняється ванна кімната. Вологість понад 90% та висока температура, провокують тут швидкий розвиток мікроорганізмів. З майже непомітних плям вони швидко розростаються в цілі колонії.
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Поміж інших причин появи цвілі:
Чому виникає цвіль у санвузлі / Фото Unsplash
- відсутність вентиляції. Застій повітря призводить до розмноження бактерій;
- погана гідроізоляція. Відсутність якісної обробки призводить до накопичення вологи, що підживлює спори;
- якщо цвіль з'явилася на поверхні, яка оброблена силіконовим герметиком, що містить фунгіциди – причина, найімовірніше, в низькій якості продукту.
Чим небезпечні спори чорної плісняви
Цей тип плісняви особливо підступний: він здатний тривалий час розвиватися, ніяк не видаючи себе. Але навіть непомітна цвіль чинить шкоду здоров'ю.
Чорна пліснява погано тримається на поверхнях і легко розлітаються ванною кімнатою. "Заражене" повітря, яким дихають мешканці домівок з ураженими санвузлами, може спровокувати:
- астму;
- алергію;
- кандидоз.
Що робити, щоб уникнути цвілі в санвузлі
Як уникнути розвитку цвілі у санвузлі / Фото Unsplash
1. Розберіться з надлишком вологи та відрегулюйте температуру
У санвузлі повинні правильно працювати системи опалення та вентиляції, інакше будуть створені ідеальні умови для розвитку цвілі. Перевірте систему витяжки, а також встановіть теплу підлогу.
2. Переконайтеся, що у ванній відсутні протікання
Зазвичай їх складно помітити, тому для повноцінної діагностики скористайтеся послугами професіоналів, які працюють, використовуючи:
- вологоміри;
- тепловізор;
- манометри;
- акустичний течешукач;
- відеозонди;
- електронний стетоскоп.
3. Не залишайте у ванній мокрі рушники та білизну
Особливо, якщо у вас не функціонує система вентиляції.
Інші профілактичні заходи
- провітрюйте санвузол;
- регулярно чистість систему вентиляції у ванній кімнаті;
- після вологого прибирання протріть поверхні сухою ганчіркою;
- замінюйте сантехніку відразу після пошкодження.