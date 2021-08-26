Як замаскувати телевізійні кабелі в інтер'єрі: підбірка корисних ідей

Поки світ лише переходить до життя у повністю бездротовому світі, дизайнери шукають альтернативні рішення, які допомагають приховати дроти та створювати більш організований і чистий простір. Ось деякі лайфхаки, які вони використовують.

Одне з найпростіших і найефективніших рішень, які допоможуть приховати дроти – використання настінної TV-панелі. Вони можуть бути розроблені спеціально для вашого будинку або придбані у будь-якому меблевому магазині.

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Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

Встановлюючи настінні панелі, слід врахувати, що ваша стіна повинна витримати навантаження фанери, гіпсокартону чи іншого матеріалу з якого виготовлене покриття. Для того, щоб все зробити правильно, ви повинні залишити проріз 5 – 7 сантиметрів між стіною і панеллю, а також передбачити доступ до розеток.

Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

Використання підставки для телевізора ще одне популярне рішення, яке допомагає приховати кабелі від телевізора, консолі та маршрутизаторів. Якщо є потреба, ви можете додати ящик-органайзер, де зберігатимуться усі дроти.

Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

Кронштейни для телевізорів можуть бути фіксованими, похилими або рухливими. Такі конструкції з легкістю встановлюються на стіні або стелі. Крім підтримки обладнання, вони також використовуються для маскування проводів.

Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

Для тих, хто хоче більшої гнучкості, найкращим рішенням стане замовлення індивідуальних меблів, які допоможуть приховати усі небажані елементи.

Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

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Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily

Як приховати кабелі телевізора / Фото Archdaily