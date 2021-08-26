Як замаскувати телевізійні кабелі в інтер'єрі: підбірка корисних ідей
Джерело:Archdaily
Поки світ лише переходить до життя у повністю бездротовому світі, дизайнери шукають альтернативні рішення, які допомагають приховати дроти та створювати більш організований і чистий простір. Ось деякі лайфхаки, які вони використовують.
Одне з найпростіших і найефективніших рішень, які допоможуть приховати дроти – використання настінної TV-панелі. Вони можуть бути розроблені спеціально для вашого будинку або придбані у будь-якому меблевому магазині.
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Встановлюючи настінні панелі, слід врахувати, що ваша стіна повинна витримати навантаження фанери, гіпсокартону чи іншого матеріалу з якого виготовлене покриття. Для того, щоб все зробити правильно, ви повинні залишити проріз 5 – 7 сантиметрів між стіною і панеллю, а також передбачити доступ до розеток.
Використання підставки для телевізора ще одне популярне рішення, яке допомагає приховати кабелі від телевізора, консолі та маршрутизаторів. Якщо є потреба, ви можете додати ящик-органайзер, де зберігатимуться усі дроти.
Кронштейни для телевізорів можуть бути фіксованими, похилими або рухливими. Такі конструкції з легкістю встановлюються на стіні або стелі. Крім підтримки обладнання, вони також використовуються для маскування проводів.
Для тих, хто хоче більшої гнучкості, найкращим рішенням стане замовлення індивідуальних меблів, які допоможуть приховати усі небажані елементи.