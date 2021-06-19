Як замаскувати батареї та радіатори опалення: підбірка креативних ідей

Головна функція батареї та радіаторів – обігрів приміщень. І про це можна забувати, приступаючи до декорування. Встановлюючи ширми чи екрани потрібно подбати, щоб на них були отвори. І чим їх більше, тим краще. Важливо передбачити містки для циркуляції повітря, найкраще розташувати їх під підвіконням та біля підлоги.

До теми Стильний дизайн для квартир площею до 50 квадратних метрів

Радіатор та нарізні сполучення повинні залишатися в межах досяжності, тому при встановленні конструкцій, які важко знімаються, варто передбачити невелике віконце. І насамкінець – забезпечте вільний доступ до елементів, які відповідають за подачу тепла.

Врахувавши ці аспекти, ви можете сміливо переходити до облаштування декору.

Довгі штори



Обирайте легкі та натуральні тканини / Фото Pinterest



Маскування батарей шторами підходить для спальні та вітальні / Фото Pinterest

Найпростіший і найпопулярніший спосіб замаскувати батареї, розміщені під вікном – повісити на карниз довгі штори або фіранки. Але є одне "але", довгі штори помалу виходять з трендів та вписуються не у всі сучасні інтер'єри. Тим паче таке рішення не підійде для кухні та технічних приміщень.

Маскування



Пофарбуйте перегородки в колір вікна або стелажа, який знаходиться на верхньому ярусі / Фото Pinterest



Використайте той же колір, що і для стіни / Фото Pinterest



Використайте той же колір, що і для стіни / Фото Pinterest

Ще один очевидний варіант, який допоможе замаскувати систему опалення, – фарбування батареї в колір стіни. Таким чином біла конструкція не буде виділятися з загального дизайн-проєкту.

Ящики та перегородки для батарей



Сьогодні ящики та перегородки доступні в будь-якому варіанті / Фото Pinterest



Обирайте залізні конструкції / Фото Pinterest

Найчастіше такі конструкції виготовляються із заліза. Вони максимальнопрактичні та легкі в установці. Ящики та перегородки дозволяють не повністю заховати батарею, а стилізувати її під загальний інтер'єр. Сьогодні ринок пропонує багатий асортимент підвісних перегородок.

Гіпсокартон





Такі конструкції займають багато місця, проте можуть стати додатковою полицею / Фото Pinterest



Такі конструкції займають багато місця, проте можуть стати додатковою полицею / Фото Pinterest

Цей варіант підійде для просторих приміщень, оскільки ніша з гіпсокартону з власною системою отворів для циркуляції повітря, займе чимало площі. Зате за новоствореною конструкцією ви не побачите ні радіатора, ні труб.

Плоскі щитки



Плоскі щитки випускаються в різних кольорах / Фото Pinterest



Плоскі щитки випускаються в різних кольорах / Фото Pinterest

За своєю конструкцією плоскі щитки нагадують ніші з гіпсокартону, тільки замість отворів використовують декоративні ширми з сітчастим малюнком. Ніша з підібраним візерунком приховає систему опалення та не забере багато місця.

Декоративна перегородка з дерева



Перегородки з дерева можуть слугувати лавкою чи робочим столом / Фото Pinterest



Дерев'яні перегородки добре вписуються в класичний інтер'єр / Фото Pinterest

Ще одне практичне рішення, яке дозволить не лише приховати батарею, але й стане додатковим предметом інтер'єру – перегородка з дерева.

Не ховайте, а виділіть



Використайте кольорові акценти, щоб виділити батареї / Фото Pinterest



Використайте кольорові акценти, щоб виділити батареї / Фото Pinterest

Існують ситуації, коли заховати акумулятор неможливо з певних технічних причин. В такому разі залишається зробити його красивим. Щоб він не просто виконував функцію обігріву, але й став частинкою інтер'єру, перетворіть його в самостійний артоб'єкт. Для цього можна використовувати яскраві фарби, а також золоті чи срібні покриття.