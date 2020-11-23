Якщо у вашому будинку старі й некрасиві батареї – ці поради обов'язково стануть у пригоді.

Про те, як покращити інтер'єр свого дому, розповідає Дизайн 24.

Поради: Де зберігати речі в маленькій квартирі

При спробі замаскувати радіатор не забувайте про те, що він має важливу функцію: обігріває приміщення. Тому не потрібно ховати його чим далі від очей – ризикуєте зробити кімнату холодною.

Пофарбувати батарею



Батарею можна як заховати, так і виділити за допомогою фарби / Фото Pinterest

Фактично, будь-який радіатор можна пофарбувати в колір стін. Якщо стіни яскраві, це виглядатиме досить стильно.

Пофарбований радіатор "розчиняється" на фоні стіни. Це бюджетний варіант, що дасть змогу покращити загальний вигляд приміщення і зберегти тепло.

Придбайте навісний екран



Скляні екрани виглядають чудово / Фото design-homes

Сьогодні існує чималий вибір решіток для радіаторів. На ринку можна знайти не тільки металеві, а й стильні скляні, дерев'яні й пластикові екрани.

Створіть фальш-стіну



Фальш-стіна з широким підвіконням / Фото remstroiblog

Цей спосіб підійде тим, хто має достатньо простору. Можна зробити фальш-стіну з решіткою для радіатора, а зверху розмістити розширене підвіконня.

На такому підвіконні часто облаштовують місце для сидіння.

Оригінальний короб



Стильний короб для батареї у дитячій кімнаті / Фото design-homes

Можна виготовити дерев'яний або металевий короб для батареї на замовлення. Він не буде красти тепло і чудово доповнить інтер'єр.

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Штори до підлоги



Штори чудово приховають будь-який радіатор / Фото design-homes

Обирайте напівпрозорі й легкі варіанти. Вони приховають радіатор, але не будуть затримувати тепло.