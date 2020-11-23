Як заховати радіатор: 5 способів ідеально замаскувати батареї
Якщо у вашому будинку старі й некрасиві батареї – ці поради обов'язково стануть у пригоді.
Про те, як покращити інтер'єр свого дому, розповідає Дизайн 24.
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При спробі замаскувати радіатор не забувайте про те, що він має важливу функцію: обігріває приміщення. Тому не потрібно ховати його чим далі від очей – ризикуєте зробити кімнату холодною.
Пофарбувати батарею
Батарею можна як заховати, так і виділити за допомогою фарби / Фото Pinterest
Фактично, будь-який радіатор можна пофарбувати в колір стін. Якщо стіни яскраві, це виглядатиме досить стильно.
Пофарбований радіатор "розчиняється" на фоні стіни. Це бюджетний варіант, що дасть змогу покращити загальний вигляд приміщення і зберегти тепло.
Придбайте навісний екран
Скляні екрани виглядають чудово / Фото design-homes
Сьогодні існує чималий вибір решіток для радіаторів. На ринку можна знайти не тільки металеві, а й стильні скляні, дерев'яні й пластикові екрани.
Створіть фальш-стіну
Фальш-стіна з широким підвіконням / Фото remstroiblog
Цей спосіб підійде тим, хто має достатньо простору. Можна зробити фальш-стіну з решіткою для радіатора, а зверху розмістити розширене підвіконня.
На такому підвіконні часто облаштовують місце для сидіння.
Оригінальний короб
Стильний короб для батареї у дитячій кімнаті / Фото design-homes
Можна виготовити дерев'яний або металевий короб для батареї на замовлення. Він не буде красти тепло і чудово доповнить інтер'єр.
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Штори до підлоги
Штори чудово приховають будь-який радіатор / Фото design-homes
Обирайте напівпрозорі й легкі варіанти. Вони приховають радіатор, але не будуть затримувати тепло.
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