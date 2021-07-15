Як захистити оселю від вірусів та бактерій

Щодня в наших помешканнях накопичується незліченна кількість дрібних частинок пилу і бактерій: деякі з них приносяться з вулиці, інші – утворюються через шерсть домашніх улюбленців або ж є результатом життєдіяльності пилових кліщів й комах. Поєднуючись із сухим повітрям, ці забруднювачі швидко осідають в нашому домі та стають причиною ослаблення імунітету, алергій та застуд.

Віруси й бактерії розмножуються повітряно-крапельним і контактним шляхами. Пиловий, інгаляційний та контактно-побутовий – найпоширеніші способи передачі інфекційних захворювань. Щоб зупинити поширення небезпечних мікроорганізмів, необхідно дезінфікувати поверхні, до яких ми торкаємося і, найголовніше – обробляти повітря, яким ми дихаємо. Лише таким чином ми можемо знищити віруси та бактерії, які не встигли осісти на поверхні.

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Де ховаються віруси та бактерії

У повітря, яким ми дихаємо, проникають різноманітні забруднювачі: від цементного пилу до спор, вірусів та бактерій. Чим меншими є ці частинки, тим довше вони залишаються у повітрі, а, отже, – становлять більшу небезпеку для здоров'я:

PM10: усі частинки розміром до 0,01 міліметра. Осідають у носогорлі, де провокують нежить, сльозоточивість, першіння у горлі.

усі частинки розміром до 0,01 міліметра. Осідають у носогорлі, де провокують нежить, сльозоточивість, першіння у горлі. PM2.5: усі частинки розміром до 0,0025 міліметра. Достатньо дрібні, щоб дістатися до легенів людини.

усі частинки розміром до 0,0025 міліметра. Достатньо дрібні, щоб дістатися до легенів людини. PM1: усі частинки розміром до 1 мікрону. Через розмір із легкістю проникають крізь клітинну мембрану альвеол до кровотоку людини, де провокують захворювання, що загрожують життю.

Отож, кожному потрібен повітроочисник – дієвий спосіб очищення повітря, який допоможе усунути найменші частинки пилу, а також вбереже вас і ваших рідних від сезонних застуд та алергій.

Як дізнатися, що вам потрібен повітроочисник



Постійний нежить та втома – ознаки забрудненого повітря / Фото Pexels

Якщо ви часто стикаєтеся з першінням у горлі, втомою, сухістю шкіри та алергією, причиною може стати недостатньо чисте повітря у вашому домі. Якщо після переїзду в новий район, ремонту чи купівлі нових меблів вас почали турбувати ці симптоми, слід провести дослідження повітря у квартирі. Цей крок допоможе дізнатися, що саме і в яких кількостях "літає" у приміщенні, а також наскільки небезпечно це для вашого здоров’я.

Щоб виправити критичну ситуацію, необов'язково переїжджати, приступати до повторного ремонту чи викидати меблі. Найлегший та найдоступніший спосіб боротьби зі засміченим повітрям – якісні повітроочисники.

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Що повинно бути у системі для очищення повітря



Повітроочисники Daikin відрізняються стильним і компактним дизайном / Фото Daikin

Коли ви вирішили знайти ефективний та надійний пристрій для очищення повітря в приміщенні, варто звернути увагу на:

HEPA-фільтр

Завдяки електростатичній взаємодії, високопродуктивний HEPA-фільтр видаляє 99% частинок розміром від 0,1 до 2,5 мікрони. Він не схильний до засмічення у порівнянні зі звичайними фільтрами, які вловлюють частинки лише завдяки отворам у сітці.

Регулювання вологості

Обираючи повітроочисники, зверніть увагу на вертикальні моделі Daikin. Завдяки тонкому баку для води, вони здатні автоматично регулювати рівень вологи у приміщенні.

Стримерна технологія Daikin

Що врахувати, обираючи повітроочищувач / Фото Daikin

Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що знаходяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, а також видаляє неприємні запахи, забезпечуючи чисте та якісне повітря.

Що говорять дослідження

Зверніть увагу, чи пройшов очищувач необхідні випробування якості.

До прикладу, модель того ж Daikin – MCK55W, продемонструвала вилучення 99% бактерій в приміщенні 25 метрів квадратних за 5 годин роботи. Різні алергени при цьому розкладаються та видаляються вже через 2 години, а 99,9% спор цвілі (Cladosporium) розкладаються та видаляються через 24 години роботи повітроочисника.

Врахуйте кожен нюанс, щоб підібрати найякісніший та довговічний повітроочисник для вашого дому, адже саме від вашого вибору залежить чистота та якість того, чим ви дихаєте.