Як забезпечити ідеальний мікроклімат оселі: 5 дієвих способів

Наше самопочуття залежить від багатьох різноманітних факторів: екології, клімату та навіть повітря, яким ми дихаємо у себе вдома. І якщо ми безсилі перед глобальними процесами, то забезпечення ідеального мікроклімату в оселі – цілком посильне завдання.

Мікроклімат приміщень – це показники температури, вологості та кількості свіжого повітря, зафіксовані в місцях нашого проживання чи роботи. При оптимальному кліматі організм не витрачає сил на адаптацію до зовнішніх умов, відповідно – зберігає енергію для важливіших внутрішніх процесів. Наприклад, у спекотну пору року, наше тіло витрачає чимало зусиль на активацію механізмів терморегуляції. Це призводить до зниження концентрації уваги, втоми та слабкості.

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На щастя, сьогодні існує безліч перевірених способів організувати ідеальний мікроклімат приміщень. Зібрали 5 найпопулярніших!

Система кондиціонування



Daikin пропонує високоякісні кондиціонери, які підтримують оптимальну температуру повітря / Фото Daikin

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, стала температура повітря в приміщенні повинна сягати 19 – 22°C. Вищі показники негативно впливають на слизові оболонки та навіть призводять до респіраторних захворювань. Людям літнього віку теж некомфортно в приміщенні з підвищеною температурою – в нічний час вона може спровокувати серйозні ускладнення, зокрема, серцеві напади.

Щоб підібрати комфортний мікроклімат, слід врахувати побажання усіх мешканців дому. Кондиціонер повинен охоплювати повний діапазон режимів, щоб вам було простіше відрегулювати оптимальну температуру, яка підходить вам та рідним. Блок вважається якісним, якщо він пропонує роботу без протягів та може використовуватися лише як вентилятор. Ефект флотації, який є додатковою перевагою сучасних кондиціонерів, автоматично розподіляє потоки повітря усім приміщенням та забезпечує стабільний клімат. Це допоможе не допустити переохолодження дітей та членів сім'ї літнього віку.

Очищувачі повітря



Система очищування повітря / Фото Daikin

Повітроочисники – ще одна важлива складова підтримання здорового мікроклімату. Зверніть увагу, щоб обраний прилад відповідав трьом основним критеріям:

відфільтровував бактерії та віруси,

регулював рівень вологості,

усував неприємні запахи.

Популярні виробники, такі як Daikin, забезпечують очищувачі електростатичним HEPA-фільтром, який ефективніше виловлює частинки пилу. Стримерна технологія своєю чергою окислює шкідливі речовини, які потрапили на фільтр, що забезпечує їх швидке виведення з повітря.

Вентиляція

Від невеликих систем із рекуперацією тепла до габаритних вентиляційних установок – ви можете самостійно обирати рішення для вентиляції, які забезпечать вас свіжим повітрям та створять здорову й комфортну атмосферу в житлових, комерційних чи промислових приміщеннях.

Вазони



Як забезпечити ідеальний мікроклімат оселі / Фото Unsplash

Домашні рослини – легені вашого дому. Вони очищають повітря і насичують його киснем. Крім того, кожен вазон володіє своїми унікальними властивостями: герань може знищувати стафілококи та стрептококи, а туя і кипарис – насичують повітря ефірними оліями, які допомагають боротися зі стресом. Доповніть сучасні технології живими квітами, щоб посилити ефект обидвох інструментів.

Регулярне вологе прибирання

Вологість – ще одна важлива складова здорового мікроклімату. Вона не повинна опускатися нижче 40%, а в ідеалі – складати 60%. Якщо ви ще не обжилися кліматичними системами з функцією зволоження, допоможе банальне вологе прибирання. Цей простий спосіб швидко освіжить повітря та, хоч й не на довгий час, створить сприятливий мікроклімат, знищивши тисячі бактерій, пил, залишки їжі та дрібне сміття.