Чому в одних приміщеннях приємно знаходитися, а в інших весь час хочеться увімкнути світло, бо там темно й незатишно? Скоріш за все, у такі приміщення потрапляє недостатньо світла, що робить їх некомфортними.

Темна кімната – не вирок, стверджує The Village.

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Білі стіни – найбільш виграшний варіант у темній кімнаті / Фото Rem-stroitelstvo

Серед причин надмірної темряви в приміщенні називають:

розташування на північній, несонячній стороні,

велику кількість дерев біля вікон,

помешкання на нижніх поверхах, на які падає тінь від інших будинків чи зелених насаджень.

Нерідко такі умови доповнені старими, темними меблями й шпалерами.



Врятувати ситуацію допоможе велике дзеркало: воно відбирає й примножує світло / Фото Rem-stroitelstvo

Серед найбільш поширених варіантів врятувати кімнату від надмірної затіненості, пропонують такі:

оздобити стіни світлими кольорами, якщо є можливість – поміняти меблі на світліші,

відрегулювати освітлення в кімнаті, додати джерела світла.

Як подолати темряву в кімнаті без ремонту?

Оновіть фіранки

Часто додаткове світло в приміщення не потрапляє через занадто товсті штори. Краще їх прибрати й оздобити вікна легкими фіранками або тюлем.



Допомогти можуть рулонні штори / Фото Rem-stroitelstvo

Не забувайте, що будь-які фіранки накопичують пил, що з часом робить їх тьмяними й погіршує ситуацію з освітленням. Тому їх потрібно регулярно прати й прасувати.

У такій ситуації добре підійдуть рулонні штори. Вдень вони підняті й до кімнати потрапляє максимум світла. Ввечері ж опущені штори надійно захищатимуть від поглядів сторонніх.

Додайте аксесуарів



Білі аксесуари рятують атмосферу темної кімнати / Фото Vdomax

Якщо не плануєте міняти меблі, додайте речі світлих відтінків. Це може бути декоративне панно на стіні, вази, біла постільна білизна чи покривало. Вони добре відбивають світло.

Пофарбуйте стіни



Темні стіни – табу в кімнатах, де недостатньо сонячного світла / Фото 3ddd

Часто таке рішення є досить бюджетним, а ефект від нього вас приємно вразить. Чим світлішими будуть стіни – тим більше світла вони відбиватимуть.

Сьогодні модно мати інтер'єр одного відтінку в усіх кімнатах. Оберіть світлий колір і ваш дім радикально зміниться.

Попрацюйте над освітленням



Приховане світло оживить будь-який інтер'єр / Фото Rem-stroitelstvo

Найперше, що можна удосконалити – змінити лампочки. Сьогодні існує чудовий вибір потужних ламп, які до того ж економно споживають електроенергію.

Можна створити різні рівні освітлення: замість однієї люстри, що "не справляється", краще “залити” світлом стіни. Сьогодні популярне "приховане" сяйво, що б’є з-під шафи, картини, ліжка, декоративної ніші тощо.



Варіант прозорої міжкімнатної перегородки, що пропускає світло / Фото Rem-stroitelstvo

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Подбайте про добре освітлену робочу зону. Однак треба не перестаратися – не купуйте сліпучо-яскраві прожектори, адже користі від них небагато.

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