Як вписати автентичні українські меблі у сучасний інтер'єр: фото

Меблі – це відбиток епохи. Кожна річ, яка прийшла до нас з діда-прадіда несе неабияке культурне та історичне навантаження, фіксує життєвий уклад власників та відображає самобутність народного ремесла.

Якщо заглибитися в історію української архітектури, можна побачити, що для приміщень, зведених у 19 столітті, головним параметром була симетрія фасадів, в той час, як внутрішній вигляд приміщень та сполучення кімнат практично не враховувалися. Масивні ліжка розміщувалися під вікнами, габаритні шафи нерідко затуляли двері, а важкі столи перекривали проходи. Зате неабияка увага приділялася декоративним, проте нефункціональним елементам.

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Ситуація дещо змінилася у 20 століття. Тоді на перший план вийшли практичність, економічність і гігієнічність. Меблі мали бути пристосованими для повсякденних потреб мешканця дому: зникає зайвий декор, що полегшує прибирання поверхонь, предмети інтер'єру стають функціональнішими та суттєво зменшуються в розмірах.

Через економічний фактор, мінімалізм міжвоєнного періоду популяризував прості моделі, дешеві матеріали та мінімальну кількість декору. Та навіть такі обмеження не заважали майстрам прикрашати тогочасні меблі різьбленим гуцульським орнаментом.