Якщо заглибитися в історію української архітектури, можна побачити, що для приміщень, зведених у 19 столітті, головним параметром була симетрія фасадів, в той час, як внутрішній вигляд приміщень та сполучення кімнат практично не враховувалися. Масивні ліжка розміщувалися під вікнами, габаритні шафи нерідко затуляли двері, а важкі столи перекривали проходи. Зате неабияка увага приділялася декоративним, проте нефункціональним елементам.
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Ситуація дещо змінилася у 20 століття. Тоді на перший план вийшли практичність, економічність і гігієнічність. Меблі мали бути пристосованими для повсякденних потреб мешканця дому: зникає зайвий декор, що полегшує прибирання поверхонь, предмети інтер'єру стають функціональнішими та суттєво зменшуються в розмірах.
Через економічний фактор, мінімалізм міжвоєнного періоду популяризував прості моделі, дешеві матеріали та мінімальну кількість декору. Та навіть такі обмеження не заважали майстрам прикрашати тогочасні меблі різьбленим гуцульським орнаментом.
Із розвитком промисловості, збільшенню кількостей фабрик масового виробництва та попиту на закордонний продукт, відбувається занепад традиційного мистецтва. Цікавість до автентичних меблів відроджується лише впродовж останнього десятиліття. Молоді архітектори та дизайнери почали активно вивчати архіви та запозичувати ідеї минувшини. Відтак у сучасних помешканнях все частіше використовуються старовинні предмети (або стилізовані аналоги). І як показала практика, таке рішення дійсно привернуло увагу спеціалізованих видань і престижних конкурсів зі всього світу.
Чим викликаний тренд на автентику
Попит на етностиль в інтер'єрі
Елементи українського етностилю в Чикаго / Фото Apartment Therapy
Етностиль – це відтворення в інтер’єрі етнічних мотивів й елементів культури певного народу. Напрямок розвивався протягом багатьох століть й був чи не єдиним стилем інтер'єру, який сформувався органічно, а не під впливом соціально-економічних віянь в суспільстві.
Суть етностилю полягає в наслідуванні, при цьому за основу можу братися й сучасний дизайн з вкрапленням старовинних меблів з натуральних матеріалів.
Першовідкривачами стилю можна вважати мореплавців, які привозили з інших країн пам'ятні предмети для власного використання чи продажу. З розвитком туризму все більше людей відкривали для себе культуру далеких країн та привозили додому не лише незабутні враження, але й бажання відтворити екзотичні мотиви у своїй оселі.
Коли пандемія зупинила подорожі, люди почали використовувати автентичні меблі різних народів, щоб мандрувати між континентами принаймні у своєму домі.
Інтерес до національної ідентичності
Автентичний український декор став популярним у світі завдяки студії Makhno / Фото Sergey Makhno Architects
Якщо наслідування середземноморського та східного інтер'єрів були для українців типовою практикою, свідоме бажання привнести в повсякденне життя старовинні українські меблі прийшло до нас не так давно. Традиції ремісництва, природні матеріали та ландшафти України почали надихати відомих сьогодні архітекторів, серед них – Сергій Махно, Наталія Якуша та інші. В інтер'єрах, реалізованих їхніми студіями, і авторських колекціях предметного дизайну зчитується масив роботи по вивченню та відтворенню деталей, які були характерні для облаштування українських домівок 19 – 20 століття.
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Екологічність
Для етнічного стилю характерні натуральні елементи / Фото Pinterest
Ще одним важливим фактором популярності етнодизайну є його екологічність. Для оздоблення етнічних інтер'єрів використовують дерево, ротанг, шкіру, каміння, глину, вовну, що вдало накладається на сьогоднішній тренд усвідомленого споживання.
Як правильно використати старі меблі в сучасних інтер'єрах
У сучасних інтер'єрах використовують старі скрині, шухляди, канапи. Нерідко можна зустріти глиняний посуд, килими, вишиті рушники чи елементи традиційного розпису. Утім, облаштовуючи приміщення з елементами автентики, недостатньо просто розмістити один із перерахованих предметів у кімнату. Щоб ваш дім був витриманий в одній стилістиці, важливо дотримуватися кількох простих правил.
Оберіть акцент
Автентичні меблі в інтер'єрі / Фото Pinterest
Якщо в кімнаті багато етнічних аксесуарів, краще використовувати світлу фарбу для стін та нейтральний текстиль. І навпаки – невелика кількість старовинних меблів із декором дозволяє використовувати традиційні килими та розпис на стінах.
Натуральні матеріали
Основний матеріал в українському етностилі – це дике дерево / Фото Pinterest
Основний матеріал в українському етностилі – це дике дерево. Це можуть бути як дерев’яні меблі, так і стіни. Щоб доповнити їх, використовуйте лляні й конопляні тканини.
Спробуйте поєднувати старовинне зі сучасним
Мінімалістичний сучасний дизайн з вкрапленням етномотивів / Фото Pinterest
Оберіть характерний предмет, до прикладу, бамбетель, і розташуйте поруч скляний дизайнерський столик, виготовлений сучасними дизайнерами.
Кольори
Відреставрована квартира, в які використано автентичні елементи / Фото replusbureau
Врахуйте особливості регіону, з якого до вас прийшла акцентна річ. Гуцульському інтер'єру притаманні зелені та жовті кольори, тож якщо ми говоримо про скрині з цього регіону, є сенс розмалювати частину стіни зеленим графічним візерунком.
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Декор
Придбайте керамічний посуд, обпалений у колір глини. Також зверніть увагу на килими та рушники. Верети та ліжники, які виготовляються в Україні за старими технологіями, вдало підійдуть для сучасного етностилю.
Мінімум стилізації, максимум автентики
Відреставрована квартира, в які використано автентичні елементи / Фото replusbureau
Не намагайтеся стилізувати дім під етніку, якщо в кімнаті переважають пластикові чи лаковані меблі, а також елементи радянської спадщини. Краще позбутися від цих предметів інтер'єру й лише тоді інтегрувати в дизайн автентику.