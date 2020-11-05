Як виростити сад на підвіконні: фруктові мінідерева в інтер'єрі – фото
Якщо мешкаєте у квартирі, але завжди мріяли мати власний сад – цю ідею легко реалізувати завдяки карликовим деревам. Їм не потрібна велика площа та відкритий ґрунт.
Про те, які рослини підходять для маленького саду в квартирі – у матеріалі Дизайну 24.
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Кімнатні рослини різних розмірів / Фото ogorod.ru
Гранат
Красива рослина з довгим періодом цвітіння. Гранат не можна виростити з кісточки, що є у плодах. Підійде тільки насіння з квітів.
Гранат потребує багато світла. Взимку рослина має "спати", тому перед настанням холодів вазон потрібно місяць тримати при температурі 10 градусів.
Гранат для терплячих власників / Фото Pinterest
Перші плоди на гранаті з'являться тільки через 5 років.
Карликова вишня
Цей вазон виглядає незвично: маленьке деревце з повноцінними ягодами на ньому. Для вирощування у приміщенні використовують сорт "вічнозелена барбадоська вишня". Він майже нічим не відрізняється від звичних нам ягід, але без проблем росте у квартирі.
Вишня виглядає як справжнє дерево / Фото ogorod.ru
Вишню можна виростити з кісточки. Вона є досить теплолюбною: у жодному разі не поливайте її холодною водою. Раз на три роки рослину потрібно пересаджувати, найкраще – в суміш торфу, листяної землі, дерну й піску.
Цитрусові: апельсини й лимони
Напевне, найпопулярніші рослини для вирощування вдома. Кісточки від цитрусових доступні завжди, тому чимало людей просто закопують їх в перший-ліпший вазон.
Мандарини прикрасять будь-який інтер'єр / Фото Botanichka
Однак щоб дочекатися урожаю, потрібен ретельний догляд за паростками. Щоб проростити кісточку, потрібно вибрати найбільші екземпляри й залишити на 2-3 дні на вологій марлі.
У догляді вони досить вибагливі: полюбляють тепло, промивання від паразитів і часте поливання.
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Ананас
Хоч це й не дерево, однак така екзотична рослина здатна прикрасити ваш інтер'єр.
Щоб проростити ананас, потрібно зрізати верхівку стиглого фрукта. Помістіть її в суміш торфу й піску в пропорції один до одного.
Ананас можна виростити вдома / Фото diz-cafe.com
Ананас боїться холоду і потребує підживлення органічними добривами. А ось часто поливати його не треба – достатньо одного разу на тиждень.
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