Якщо мешкаєте у квартирі, але завжди мріяли мати власний сад – цю ідею легко реалізувати завдяки карликовим деревам. Їм не потрібна велика площа та відкритий ґрунт.

Про те, які рослини підходять для маленького саду в квартирі – у матеріалі Дизайну 24.

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Кімнатні рослини різних розмірів / Фото ogorod.ru

Гранат

Красива рослина з довгим періодом цвітіння. Гранат не можна виростити з кісточки, що є у плодах. Підійде тільки насіння з квітів.

Гранат потребує багато світла. Взимку рослина має "спати", тому перед настанням холодів вазон потрібно місяць тримати при температурі 10 градусів.



Гранат для терплячих власників / Фото Pinterest

Перші плоди на гранаті з'являться тільки через 5 років.

Карликова вишня

Цей вазон виглядає незвично: маленьке деревце з повноцінними ягодами на ньому. Для вирощування у приміщенні використовують сорт "вічнозелена барбадоська вишня". Він майже нічим не відрізняється від звичних нам ягід, але без проблем росте у квартирі.



Вишня виглядає як справжнє дерево / Фото ogorod.ru

Вишню можна виростити з кісточки. Вона є досить теплолюбною: у жодному разі не поливайте її холодною водою. Раз на три роки рослину потрібно пересаджувати, найкраще – в суміш торфу, листяної землі, дерну й піску.

Цитрусові: апельсини й лимони

Напевне, найпопулярніші рослини для вирощування вдома. Кісточки від цитрусових доступні завжди, тому чимало людей просто закопують їх в перший-ліпший вазон.



Мандарини прикрасять будь-який інтер'єр / Фото Botanichka

Однак щоб дочекатися урожаю, потрібен ретельний догляд за паростками. Щоб проростити кісточку, потрібно вибрати найбільші екземпляри й залишити на 2-3 дні на вологій марлі.

У догляді вони досить вибагливі: полюбляють тепло, промивання від паразитів і часте поливання.

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Ананас

Хоч це й не дерево, однак така екзотична рослина здатна прикрасити ваш інтер'єр.

Щоб проростити ананас, потрібно зрізати верхівку стиглого фрукта. Помістіть її в суміш торфу й піску в пропорції один до одного.



Ананас можна виростити вдома / Фото diz-cafe.com

Ананас боїться холоду і потребує підживлення органічними добривами. А ось часто поливати його не треба – достатньо одного разу на тиждень.

Як доглядати за цитрусовими вдома: