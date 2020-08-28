Як використовувати яскраві кольори в інтер'єрі: фото прикладу зі Словаччини
Трикімнатна, проте тісна квартира з Братислави, що у Словаччині піддалась капітальному ремонту. Доволі низькі стелі та крихітний санвузол не завадили створити зручну та стильну квартиру. Більше про оновлений інтер'єр – читайте в матеріалі.
Передпокій у цій квартирі є центральною кімнатою через застаріле планування будинку, пише Archdaily.
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Першим кроком дизайнерів було об'єднання вітальні та кухні. Візуальний поділ між кімнатами забезпечує велика дерев'яна шафа.
Шафа тут виконує роль перегородки / Фото Archdaily
Інтер'єр тут переважно білого кольору, а підлога покрита дерев'яним паркетом. Втім концепція дизайну помешкання опирається на контраст між білим та яскравими основними кольорами.
Навіть каналізаційна труба може стати елементом декору / Фото Archdaily
Червоні та сині меблі та елементи декору тут відіграють роль кольорового акценту на кухні та у ванній на фоні білої плитки. Цей принцип повторюється в кожній кімнаті квартири.
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