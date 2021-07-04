Ширми прийшли до нас зі сходу. Країною, яка розпочала використовувати їх у своїх домах є Китай. Первісна функція таких конструкцій була не стільки декоративно, скільки релігійно-містичною. Вважалося, що ширма перешкоджає проникненню духів. Згодом моду підхопила Японія. Тут розпочинається історія розпису перегородок.

До теми Нові розумні технології: як обрати ідеальну кліматичну техніку для дому

Сьогодні ширми виготовляються з різних матеріалів, їх покривають різними кольорами та малюнками. Це робить їх максимально універсальним предметом, який легко адаптується до будь-якого стилю інтер'єру. Зазвичай ширми застосовують для поділу відкритих просторів, але інколи вони зустрічаються виключно для розбавлення простору, як подушки чи штори. Який варіант підійде вам – залежить від планування дому. Але ви точно зможете використати щось із цих 10 ідей.

Їдальня



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

Їдальня – той простір, де ширма встановлюється як для відокремлення зони для обідів від приміщення для приготування їжі, так і для прикраси простору. Дизайнери радять використовувати ширму з такого ж матеріалу, як і стіл. Стільці навпаки повинні бути різноколірними, щоб зробити простір сучаснішим.

Гардероб



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

Це, мабуть, найпоширеніше використання ширм. Щоб облаштувати простір за перегородкою, встановіть тут вішалку, тумбу зі взуттям та велике дзеркало.

Узголів'я

Широкий вибір дизайнів пропонує використовувати ширми замість класичного узголів'я.

Вхідна зона



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

Часто у квартирах немає класичного холу, в цьому випадку дизайнери радять розділити простір мінімалістичними та компактними ширмами, які не "з'їдять"багато простору, проте допоможуть влаштувати стильний передпокій.

Ванна



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

Ще одне місце, де раніше ставили ширму, – ванна кімната. Оскільки таким чином аристократи відокремлювали ванну від раковини, сьогодні цей варіант залишається актуальним для шикарних інтер'єрів з просторими ванними.

Дитяча спальня

Ширма допомагає усамітнитися, особливо, якщо в одній кімнаті живуть двоє дітей. Таким чином, цей елемент може розмежувати простір й забезпечити кожному відчуття приватності.

Тераса з ширмою



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

Хоча ширми зазвичай розміщуються всередині приміщень, сьогоднішні тераси та балкони теж вимагають фізичного розмежування. Тому дизайнери все частіше звертаються до використання ширм просто неба.

Кабінет



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

У квартирах з невеликою кількістю кімнат, ширма може створити ізольовану зону для навчання й роботи.

Зона для творчості



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

Те ж саме стосується кутка для занять музикою чи малювання. Розташувавши за ширмою музичний інструмент чи мольберт, ви отримуєте відокремлене місце для усамітнення.

Вітальня



Як використати ширму в інтер'єрі / Фото Pinterest

Розміщення ширми у вітальні – один з найкращих способів прикрасити кімнату й надати їй особливих акцентів.