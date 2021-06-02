Як використати природний камінь в оздобленні дому: фотоприклади

Камінь був основним інструментом та сировиною ще із давніх часів. Старовинні будівлі використовували камінь як конструктивний елемент. Сьогодні ж його роль в архітектурі та дизайні незаслужено відійшла на другий план. Утім, власники апартаментів, які мріють зробити свій інтер'єр дорожчим, обов'язково повинні придивитися до цього матеріалу.

Попри те, що ми живемо в епоху залізо та газобетону, деякі архітектори все ще обирають кам'яні конструкції. Особливо масово це відбувається в південних країнах, будинки яких зведені з місцевих кам'яних блоків. Сьогодні ми покажемо кілька сучасних прикладів, які підкажуть, як додати розкоші у свій дім.

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Для проєкту Residence in Livadia, архітектори підійшли особливо дбайливо. У кожній кімнаті можна побачити шматки відкритого каменю, а в спальні з виходом на терасу, цьому матеріалу присвячена ціла стіна. Таким чином команда архітекторів вписала приміщення в загальний ландшафт та підкреслила поєднання архітектури і природи.



Спальня з каменем / Фото Archdaily

Деякі архітектори також вирішують вбудовувати камінь у нові споруди, щоб створити додатковий акцент на стінах. GreenHouse, наприклад, зупинився не лише на природному матеріалі. Крім нього сходову клітку прикрашає дизайнерська металева конструкція.



Новий дім з каменем / Фото Archdaily

Використання каменю є дуже привабливим підходом для реконструкції житлових проєктів, оскільки таке рішення дозволяє досягнути особливого контрасту. Цей будинок вирізняється не тільки старовинними кам’яними стінами, але й інноваційними рішеннями з натурального каменю. Це дає змогу провести візуальну лінію між гладкими, потинькованими та пофарбованими поверхнями та різкістю каменю.



Поєднання текстур / Фото Archdaily



Поєднання текстур / Фото Archdaily

Інший спосіб включити камінь до проєкту – використати його на зовнішніх стінах. Це не лише дорогий декоративний елемент, але й елемент, який підкреслить приватність будинку.

Застосування каменю для екстер'єру / Фото Archdaily

Застосування каменю для оформлення заднього двору / Фото Archdaily

Ще один варіант – використання необробленого природного каменю у поєднанні з деревом, цегляними стінами та склом.

Камінь в сучасних апартаментах / Фото Archdaily



Камінь в сучасних апартаментах / Фото Archdaily

Каміння стає менш популярним через розробку та впровадження в будівництво нових матеріалів, які можуть імітувати візерунки та кольори. Сьогодні природний елемент використають для уникнення неекологічних матеріалів, а також для підкреслення зв'язку з природою. Під час реновації проєкту CR Apartment, архітектори вирішили мінімізувати використання додаткових елементів та виділити оригінальні кам'яні стіни. Цією ідеєю пронизаний весь простір, а різноманітність текстур робить його глибшим та підкреслює історичне значення.



Каміння в інтер'єрі / Фото Archdaily

Завдяки різноманіттю текстур і довговічності, камінь залишається вдалим вибором для тих, хто хоче підкреслити особливість свого дому, красу місцевості чи виділити інші будівельні техніки. В будь-якому разі природний камінь допоможе створити вишуканий та естетично привабливий проєкт.