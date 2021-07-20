Дотримання однотонної колірної гами та максимальне заповнення простору нефункціональними речами – найпоширеніші помилки при оформленні невеличких приміщень. Також дизайнери дотримуються думки, що використання меблевих гарнітур може зробити кімнату візуально вужчою, оскільки в інтер'єрі "зчитуватиметься" лише одна нота.

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Нехтування стінами – ще один типовий промах. Якщо кожен предмет знаходиться на підлозі, ви швидко помітите, наскільки захаращений ваш будинок. Використання висоти дому допоможе вам помістити більше, не займаючи багато місця.

З помилками розібралися. Але як їх усунути? Дизайнери радять скористатися цими 3 рішеннями.

Функціональні меблі



Використовуйте багатофункціональні меблі / Фото Davinci Life Style

Щоб оптимізувати невеликий простір, важливо заповнити його меблями, які вдвічі перевищують кількість ваших речей. Замість тумбочки з однією шухлядою, купіть ту, яка вміщає 2 – 3 окремі секції для зберігання.

Кошики для зберігання речей – неймовірно вдале рішення. Ви можете заховати їх як під ліжком, так і на полицях шаф. Крім того, обираючи кошики одного стилю, ви можете використати їх як декор, розмістивши на видному місці. Тут ви зможете зберігати зарядні пристрої, журнали чи косметичні засоби.



Кошики для зберігання в дитячій кімнаті / Фото dlmag

Дизайнери розповідають, що шафа може стати повноцінним розважальним центром. Просто встановіть екран телевізора на двері, вмонтуйте в ящики ігрову консоль та насолоджуйтеся унікальною TV-стіною.

Думайте нестандартно й коли облаштовуєте кухонний простір. Спробуйте використати гачки, щоб розвішати кухонні девайси, які завжди повинні бути під рукою в процесі готування їжі.

Поєднуйте високі та низькі меблі



Використання меблів різних розмірів дозволить поділити кімнату на зони / Фото Pintetest

Ви могли думати, що використання низьких та компактних меблів – найкращий вибір для облаштування невеликої кімнати, проте це може зробити простір меншим, ніж він є насправді.

Міксуючи горизонтальні та вертикальні меблі, ви створюєте необхідний баланс в просторі. Тож доповніть низький диван стільцями на довгих ніжках та подовгуватим стелажем для зберігання книг.

Знайдіть свій стиль



Знайдіть власний стиль / Фото Popsugar

Копіювання чужого чи наслідування трендів не допоможуть вам досягнути вдалого результату, тож найголовніше, що потрібно пам’ятати при оформленні простору – ваш особистий стиль. Комфортне те приміщення, яке враховує ваші потреби, смаки та хобі. Зверніть увагу на найдрібніші деталі та помістіть у кімнаті лише те, що має значення для вас.