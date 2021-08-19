Кошики – один з найуніверсальніших та найпрактичніших елементів декору. Окрім естетичної функції вони здатні приховувати безлад та впорядковувати дрібні речі, які часто губляться в оселі.

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Ділимося ідеями, які допоможуть вписати плетений виріб у будь-який інтер'єр.

В передпокої

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Кілька кошиків на верхній полиці шафи в передпокої допоможуть уникнути безладу, спровокованого шарфами, шапками та рукавицями.

Ще одне хороше рішення – розташувати кошик в якому зберігатимуться гостьові капці, паста для взуття, устілки та інші дрібниці.

У кухні

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Якщо у вашій кухні є вільний простір між кухонною стінкою та стелею, спробуйте заповнити його кошиками. Плетені вироби з високими бортами приховають кухонні девайси, які ви нечасто використовуєте. Крім того, ви можете використати невеликі кошики, щоб систематизувати в них усі дрібні речі, на кшталт баночок зі спеціями.

Для фруктів і овочів

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Завдяки натуральним матеріалам, кошики красиво виглядають на кухні. А у поєднанні з яскравими фруктами та овочами вони перетворюються у незамінний декоративний елемент для сервірування столу.

Замість полиць

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Якщо вам бракує полиць для аксесуарів, канцелярії чи побутової хімії – теж сміливо використовуйте кошики. Підвісний варіант здатен замінити полицю й ціна такого доповнення буде значно нижчою.

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Біля каміна

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Кошики вдало поєднуються з камінами, тож їх часто використовують для зберігання дров. Навіть якщо у вас декоративна піч, цей елемент стане чудовим доповненням до цієї зони.

Для ванної

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Порядок у невеликих приміщеннях, таких як санвузли, – окрема тема для обговорення. Недостатня кількість площі часто призводить до нагромадження дрібних речей в одному кутку. Щоб уникнути скупчення предметів особистої гігієни та приховати їх від сторонніх очей, скористайтеся кошиками.

Для брудної білизни

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Це, мабуть, найтиповіший та найпоширеніший спосіб використання кошиків в інтер'єрі. Головне – обрати варіант з натуральних матеріалів. Це не лише подовжить термін його експлуатації, але й покращить вигляд санвузла.

Закриті полиці на відкритих стелажах

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Плетені вироби – це вдала альтернатива картонним коробкам та дерев'яним ящикам. Будь-який відкритий стелаж може стати закритою системою зберігання, якщо ви підберете кошики під розміри полиць.

Для іграшок у дитячій

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Кошики забезпечують порядок в дитячій кімнаті та додають в неї більше затишку й тепла.

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Постіль та текстиль

Як використати кошики в інтер'єрі / Фото Pinterest

Якщо комод та шафа зайняті і ви не маєте куди заховати подушки, постіль та резервний текстиль, сміливо використайте кошики й для цієї потреби.