Бункер на випадок катастрофи – вже не тільки вигадка з фантастичних фільмів, а цілковита реальність. Відомі люди та багатії купують собі розкішні апартаменти в бункерах на всіх континентах.

Про черговий розкішний бункер повідомляє Novate.

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Цей бункер називається Vivos Europe One. Він розташований у Німеччині, у федеральній землі Тюрингія.



Апартаменти виглядають, немов п'ятизірковий готель / Фото Terravivos.com

Притулок від катаклізмів був зроблений американською компанією Vivos. Її засновники перебудовують бункери по всьому світу.

Перший європейський проєкт виконали в бункері, що був побудований ще у 1970-х роках радянськими інженерами. Тепер тут розташоване елітне житло.



Інтер'єр каплиці в бункері / Фото Terravivos.com

Придбати апартаменти у Vivos Europe One можна тільки за спеціальним запрошенням.

Споруда на випадок апокаліпсису є настільки могутньою, що здатна витримати хімічні та біологічні атаки, термоядерний вибух, а також повені, цунамі, землетруси.



Домашній кінотеатр в бункері / Фото Terravivos.com

Інтер'єр апартаментів в бункері справді розкішний. У Europe One зробили 34 квартири.

Вартість кожної починається від 2 мільйонів євро. Але будь-кому житло не продадуть!



Бункер був спроєктований радянськими інженерами / Фото Terravivos.com

Потенційних мешканців відбирають на основі їх навичок. Автори проєкту не уточнюють, яких саме. Ймовірно, це мають бути вміння, що корисні для виживання в умовах масштабної катастрофи.



Розкішний підземний басейн / Фото Terravivos.com

У квартирах вільне планування, тому мешканці можуть зробити інтер'єр за власним смаком. Компанія пропонує свої послуги при розробці дизайну. У квартирах всередині бункера можуть розмістити розкішні спальні та ванні кімнати, винні погреби й домашні кінотеатри.

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Для зручного пересування в бункері роблять дороги. Сумувати не доведеться: тут є кінотеатр з величезною бібліотекою фільмів. А ще – ресторани, ігрові зони, басейни. Продумали навіть лікарню й каплицю.



Футуристичний інтер'єр помешкань / Фото Terravivos.com

Члени групи прибувають на власний розсуд автомобілем або приватними літаками, які можуть приземлитися в сусідніх аеропортах. Гелікоптери Vivos будуть залучені, щоб зустріти кожного члена групи й доставити їх у притулок, безпечно захищений від широкого загалу, за герметичними та захищеними стінами, воротами й перегородками від вибухів, – повідомляють автори проєкту.

Усі апартаменти у Vivos Europe One вже готові до продажу.

Також у бункері можна придбати собі окреме місце на випадок катастрофи. Коштує воно усього 35 000 євро на особу.

Як виглядає притулок, подивіться на відео: