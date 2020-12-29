Як виглядають будинки відомих митців: вражаючи фото інтер'єрів
Те, як ми обираємо дизайн – відображає наш характер. Уявіть наскільки цікавими можуть бути будинки, в яких свого часу жили художник, письменник чи музикант. Як виглядали найдивовижніші інтер'єри відомих творчих людей – читайте в матеріалі.
Нова книжка "Життя зустрічає мистецтво: в будинках дуже творчих людей світу" Сема Любела відхиляє завісу до колекції інтер'єрів, які свого часу належали відомим художникам, скульптурам, музикантам або письменника, пише BBC.
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Дивовижні інтер'єри творчих людей
Датський дизайнер і архітектор Фінн Юла мав будинок, який навіть досі виглядає сучасним, хоча його було побудовано ще в середині століття.
Будинок Фінна Юла / Фото Life Meets Art / Phaidon
Сімейна вілла, побудована сецесіоністськім архітектором Отто Вагнером, також входить у колекцію з книги. Тут залишились особисті речі її останнього власника – Ернста Фукса, який заснував школу фантастичного реалізму.
Цікавий факт: вілла вважається найбільшим місцем в стилі ар-нуво Відня.
Сімейна вілла, яка побудована архітектором-сепаратистом Отто Вагнером / Фото Life Meets Art / Phaidon
Будинок і студія Густава Вигеланда розташовані в строгій будівлі з червоної цегли, спроєктованій архітектором Лоренцо Рі. Будинок був побудований старійшинами міста в обмін на заставу його колекції творів мистецтва.
Інтер'єр Густава Вігеланда / Фото Life Meets Art / Phaidon
Німецький драматург і поет Фрідріх фон Шиллер з родиною переїхав у власний будинок у 1802 році, який розташований у Веймарі. Це прекрасний двоповерховий особняк гірчично-жовтого кольору.
У ці дні я нарешті реалізував давнє бажання володіти власним будинком,
– писав драматург своєму видавцеві.
На жаль, через хворобу Шиллер помер через 3 роки після переїзду в цей будинок.
Будинок драматурга та поета Шиллера / Фото Life Meets Art / Phaidon
Фламандський живописець Пітер Пауль Рубенс був одним з найвизначніших представників епохи бароко та жив у доволі елегантному будинку в Антверпені.
Фламандський майстер Рубенс жив у будинку в Антверпені / Фото Life Meets Art / Phaidon
Будинок художника Жана Кокто розташований на півдні Франції та більш відомий як "Татуйована вілла".
Ми прикрасили поверхні, які люди мріють зруйнувати,
– говорив про свій будинок Кокто.
"Татуйована вілла" / Фото Life Meets Art / Phaidon
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