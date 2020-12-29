Те, як ми обираємо дизайн – відображає наш характер. Уявіть наскільки цікавими можуть бути будинки, в яких свого часу жили художник, письменник чи музикант. Як виглядали найдивовижніші інтер'єри відомих творчих людей – читайте в матеріалі.

Нова книжка "Життя зустрічає мистецтво: в будинках дуже творчих людей світу" Сема Любела відхиляє завісу до колекції інтер'єрів, які свого часу належали відомим художникам, скульптурам, музикантам або письменника, пише BBC.

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Дивовижні інтер'єри творчих людей

Датський дизайнер і архітектор Фінн Юла мав будинок, який навіть досі виглядає сучасним, хоча його було побудовано ще в середині століття.



Будинок Фінна Юла / Фото Life Meets Art / Phaidon

Сімейна вілла, побудована сецесіоністськім архітектором Отто Вагнером, також входить у колекцію з книги. Тут залишились особисті речі її останнього власника – Ернста Фукса, який заснував школу фантастичного реалізму.

Цікавий факт: вілла вважається найбільшим місцем в стилі ар-нуво Відня.



Сімейна вілла, яка побудована архітектором-сепаратистом Отто Вагнером / Фото Life Meets Art / Phaidon

Будинок і студія Густава Вигеланда розташовані в строгій будівлі з червоної цегли, спроєктованій архітектором Лоренцо Рі. Будинок був побудований старійшинами міста в обмін на заставу його колекції творів мистецтва.



Інтер'єр Густава Вігеланда / Фото Life Meets Art / Phaidon

Німецький драматург і поет Фрідріх фон Шиллер з родиною переїхав у власний будинок у 1802 році, який розташований у Веймарі. Це прекрасний двоповерховий особняк гірчично-жовтого кольору.

У ці дні я нарешті реалізував давнє бажання володіти власним будинком,

– писав драматург своєму видавцеві.

На жаль, через хворобу Шиллер помер через 3 роки після переїзду в цей будинок.



Будинок драматурга та поета Шиллера / Фото Life Meets Art / Phaidon

Фламандський живописець Пітер Пауль Рубенс був одним з найвизначніших представників епохи бароко та жив у доволі елегантному будинку в Антверпені.



Фламандський майстер Рубенс жив у будинку в Антверпені / Фото Life Meets Art / Phaidon

Будинок художника Жана Кокто розташований на півдні Франції та більш відомий як "Татуйована вілла".

Ми прикрасили поверхні, які люди мріють зруйнувати,

– говорив про свій будинок Кокто.



"Татуйована вілла" / Фото Life Meets Art / Phaidon