Розробники нової технології прагнули зробити житло максимально природним та надійним. Будівля на основі стебел промислових конопель добре тримає тепло та міцнішає з кожним роком.

Про будинок з конопель розповідає Ukrainer.net.

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Такі будівлі виглядають незвично / Фото Ukrainer.net

Український стартап Hempire відійшов від звичних стандартів будівництва. Вони роблять житлові будинки з промислових конопель.

Цей матеріал є екологічним – не викидає вуглекислий газ в атмосферу. Також коноплі зменшують кількість енергії, що потрібна під час будівництва, експлуатації та знесення.



З матеріалу на основу конопель можна створити будь-яку форму / Фото Ukrainer.net

Промислові коноплі не містять наркотичних речовин. Їх використовують для створення тканин, паклі, паперу тощо. Такі вироби є практично в кожному домі.



Матеріал на основі конопель не горить і чудово тримає тепло / Фото Ukrainer.net

Українські підприємці вирішили зводити з конопель будинки. Будівельний матеріал на основі конопель приймає будь-яку форму. Будинок міцнішає з кожним днем – через деякий час стіни перетворюються на камінь.

Матеріал для будівництва складається з подрібнених стебел конопель, води та сполучного матеріалу на основі вапна.

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З конопель будують екологічні купольні будинки / Фото Ukrainer.net

Такі будинки є енергоефективними. Вони добре тримають тепло.

Коноплі для будівництва вирощують в Україні.