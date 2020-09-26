Авторкою проєкту стала київська дизайнерка Наталя Бєлякова. Із занедбаної однокімнатної квартири в історичному центрі Львова вона створила стильний і приємний простір.

Замовниця проєкту працює топменеджером і мешкає в Києві, повідомляє Djournal.

Схоже: Високі стелі та багато світла: приклад облаштування мініатюрної квартири в центрі міста



В помешканні багато цікавих деталей / Фото Djournal

Власниця хотіла відремонтувати своє львівське житло для того, щоб здавати в оренду. Вона прагнула створити приємний і душевний інтер'єр, додати квартирі творчої атмосфери.

Господиня брала активну участь в процесі ремонту. Вона допомагала дизайнерці шукати унікальні елементи декору й меблі. Цікавинки знаходили на блошиних ринках і за оголошеннями в інтернеті.



Фіранки, як і інші речі, шукали на блошиних ринках / Фото Djournal

Площа помешкання становить 35 квадратних метрів. Власниця не хотіла витрачати багато коштів на ремонт, адже квартиру мали здавати в оренду.

У результаті бюджет інтер'єру обійшовся усього у 2000 доларів. Однак до цієї суми не увійшли оздоблювальні роботи.



В інтер'єрі переважає білий колір / Фото Djournal

Спершу в оселі повністю змінили кольорову гаму. Попередній ремонт був у бежево-коричневих тонах, натомість стіни пофарбували у біле.

Стару дерев'яну підлогу залишили, як і частину меблів. Однак їх пофарбували та відреставрували, і розставили в приміщенні згідно з дизайнерським проєктом.



Старі меблі межують із сучасними / Фото Djournal

Окрім вінтажних меблів, додали ще й сучасні предмети з IKEA. Тут є два однакових ліжка й дві білі шафи – на випадок, якщо квартиру винайматимуть двоє друзів.

Вікна тут досить великі й виходять на клумби з квітами. Прямо перед вікном в кухні облаштували кухонну мийку – щоб мити посуд було набагато приємніше.



Раковина з краєвидом у двір / Фото Djournal

Ще в кухні зовсім немає верхніх шафок, замість них обрали відкриті полиці. Хотіли зберегти старий бронзовий світильник, однак його вкрали під час ремонту. Втім, пощастило знайти такий же на блошиному ринку.

Ліжка у спальні стоять окремо, однак їх можна зсунути й перетворити на двоспальне ложе. Над ними висять солом'яні кола – їх виготовили вручну на замовлення. Вони пахнуть травами й полем.

Стильно: Тотальний сірий і прозора ванна: неординарний дизайн квартири в Києві



Буфет відреставрували і він тепер приваблює увагу / Фото Djournal

Однією з цікавинок інтер'єру став старий буфет. Його перефарбували й зробили яскравим акцентом в приміщенні. Після реставрації виявилося, що до нього ідеально пасуватимуть порцелянові ручки, які дизайнерка випадково купила в Парижі багато років тому.

Більше фото інтер'єру львівської квартири дивіться тут:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням