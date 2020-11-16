Будинок для великих зібрань побудували на Гаваях. Дім схожий на навіс від сонця: тут прозорі стіни та майже немає різниці між зовнішнім і внутрішнім світом.

Про будинок на Гаваях повідомляє Dezeen.

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Резиденція у вечірньому освітленні / Фото Dezeen

Автором проєкту стала студія Olson Kundig.

Маєток складається з п'яти павільйонів загальною площею майже 1600 квадратних метрів. Господарі хотіли мати великий дім, щоб розміщувати у ньому чимало людей.



Розкішна ванна з панорамним краєвидом / Фото Dezeen

Цікавим фактом є те, що дім стоїть на полях лави. Навколо зеленого оазису розташовані нагромадження червоних і чорних скель.

Намір полягав у тому, щоб створити будинок, за відчуттями схожий на навіс у гавайському пейзажі, без різниці між зовнішнім світом і приміщенням, – сказав директор проєкту Том Кундіг.



Дерев'яна тераса в будинку / Фото Dezeen

Будівля має скляні стіни. Крізь них відкривається краєвид на пишні зелені рослини. Кожен з п'яти блоків має вихід на власну терасу.

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У найбільшій споруді розмістили кухню, вітальню та кілька спалень. Завдяки критій веранді звідси можна потрапити до інших будівель.



Поля лави навколо будинку / Фото Dezeen

Дизайн кухні виконали у гавайському мінімалізмі. Цікавим елементом тут є чорна барна стійка. З кухні є вихід у двір, де розташований довгий басейн.

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